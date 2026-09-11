Nhân viên y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất 80%

Chính phủ quy định 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, từ 30% đến 80%, trong đó mức cao nhất áp dụng với một số công việc đặc thù.

Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 350/2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9, các mức phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện kể từ ngày 1/1.

Chính phủ quy định 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Theo quy định mới, có 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 30% đến 80%. Mức hưởng được xác định theo công việc, vị trí, lĩnh vực và địa bàn công tác.

Mức phụ cấp Đối tượng áp dụng 80% - Viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công việc: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc); giải phẫu bệnh. - Viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng: trên địa bàn biên giới, hải đảo; trên địa bàn xã khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ. 70% - Viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh; bảo quản trông coi xác; làm việc trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. - Viên chức làm chuyên môn y tế tại: trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố; trung tâm kiểm dịch y tế biên giới tỉnh, thành phố; các viện y tế dự phòng. 60% Viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS), người cao tuổi không tự phục vụ được; xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn; xạ trị; hóa trị; sinh học phân tử; y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư; giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm: giám sát ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng. 50% Viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng, người bệnh gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng. 40% - Viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y, dược cổ truyền; sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc và nguyên liệu làm thuốc, thiết bị y tế; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất thông thường, mỹ phẩm, thực phẩm; giám sát, phân tích đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng ngừa khắc phục sự cố an toàn thực phẩm; dinh dưỡng trong phòng bệnh, dinh dưỡng lâm sàng; sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăm sóc nuôi dưỡng, trợ giúp đối với đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, người cao tuổi, thương binh, bệnh binh tại các cơ sở điều dưỡng người có công (trừ các trường hợp đã hưởng mức 50%, 60%, 70%, 80%). - Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế chuyên khoa về các lĩnh vực: bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần; cấp cứu ngoại viện. 30% - Viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số (trừ các trường hợp đã hưởng mức 40%, 50%, 60%, 70%, 80%). - Nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập. - Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế.

Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế, nếu được xếp lương theo bảng lương viên chức do Nhà nước quy định và được phân công trực tiếp làm các công việc thuộc các nhóm trên thì được hưởng mức phụ cấp tương ứng.

Nghị định quy định, trường hợp một viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Phụ cấp ưu đãi nghề được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng được quy định tại Bộ luật Lao động.