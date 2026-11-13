Nhân viên văn phòng trúng số 19,5 tỷ đồng nhờ phần mềm tự tạo bằng AI

Kỳ công cỡ đó, trúng 19,5 tỷ đồng cũng là xứng đáng!

Gần đây, một nhân viên văn phòng họ Liu sống tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã gây chú ý khi trở thành chủ nhân giải xổ số trị giá 5,08 triệu NDT (khoảng 19,5 tỷ đồng), sau khi dùng AI viết một chương trình chọn số.

Tại lễ trao thưởng diễn ra vào ngày 29/10 vừa qua, Liu tiết lộ bản thân mới mua xổ số Happy 8 được khoảng 2 tháng. Do đang chịu áp lực từ các khoản nợ, bao gồm tiền vay ngân hàng và tiền mượn người thân, bạn bè, chàng trai quyết định thử vận may với hy vọng có thêm nguồn tài chính để giải quyết khó khăn.

Liu cho biết anh không mua vé trong mọi kỳ quay thưởng mà chỉ tham gia khi có thời gian. Mỗi lần, anh thường chi khoảng 100-300 NDT (khoảng 384.000-1,15 triệu đồng) để mua vé. Trong quá trình tìm cách chọn số, chàng trai nảy ra ý tưởng nhờ AI hỗ trợ viết một chương trình nhỏ phục vụ việc này.

Cụ thể, anh sử dụng AI để xây dựng phần mềm chọn số tự động. Chương trình sẽ lấy 80 số có sẵn làm dữ liệu đầu vào, sau đó nhờ AI lọc ra 20 số. Tuy nhiên, Liu không sử dụng nguyên kết quả do AI đưa ra mà tiếp tục tự mình điều chỉnh dựa trên các yếu tố như số lặp lại, số liên tiếp và cách phân bố các con số.

"Tôi dùng chương trình này để AI chọn ra 20 số từ 80 số có tỷ lệ trúng cao nhất mà phần mềm tổng hợp. Sau đó, tôi sẽ xem xét và điều chỉnh lại trong nhóm 20 số đó, dựa vào những số trùng, số liên tiếp cũng như cách phân bố nhưng cuối cùng vẫn là tự mình sửa lại" - Liu chia sẻ về cách lựa chọn dãy số.

Ngày 28/8, chàng trai sử dụng chương trình để lọc ra 20 số, sau đó tự kết hợp thành 6 bộ vé Happy 8 theo hình thức chọn 10 số từ 11 số. Tổng chi phí cho lần mua này là hơn 130 NDT (khoảng 500.000 đồng). Anh đến một điểm bán xổ số tại khu Longgangcheng, quận Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) vào khoảng 20h27 để mua vé.

Tấm vé số giúp Liu đổi đời

Kết quả, một trong 6 bộ vé đã mang lại may mắn cho Liu. Trong kỳ quay thưởng Happy 8 số 2026230 diễn ra cùng tối, trên toàn quốc chỉ có duy nhất một vé trúng giải cao nhất ở hạng mục chọn 10 số và khớp cả 10 số được công bố. Giải thưởng cho hạng mục này là 5 triệu NDT (khoảng 19,2 tỷ đồng). Tấm vé của Liu không chỉ trúng giải cao nhất mà còn nhận thêm 10 giải ở hạng mục chọn đúng 9 số. Tổng cộng, chàng trai nhận được 5,08 triệu NDT (khoảng 19,5 tỷ đồng).

Khoảng 21h40 cùng ngày, Liu dùng điện thoại kiểm tra kết quả quay thưởng và đối chiếu với những tấm vé đã mua. Khi phát hiện một vé khớp cả 10 con số, anh vẫn chưa dám tin mình thực sự trúng giải. Chàng trai quyết định đợi đến sáng hôm sau để kiểm tra lại, chắc chắn rồi mới thông báo cho bố. Ban đầu, người bố cũng không tin con trai đã trúng số, nhưng sau khi tự tay đối chiếu, ông đã rất vui mừng và phấn khích.

Chia sẻ về kế hoạch tài chính sau khi nhận giải, anh cho biết phần lớn số tiền sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ, bao gồm nợ ngân hàng và tiền vay từ người thân, bạn bè. Phần còn lại sẽ được giữ làm quỹ dự phòng, phục vụ nhu cầu của gia đình.

Câu chuyện của Liu nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi việc ứng dụng AI vào quá trình chọn số xổ số. Tuy nhiên, chiến thắng này không đồng nghĩa với việc AI có thể dự đoán kết quả quay thưởng hoặc giúp người chơi tăng xác suất trúng giải. Bản thân phần mềm AI mà Liu tạo lập và sử dụng chỉ hỗ trợ sàng lọc và kết hợp các con số, còn tỷ lệ trúng vẫn là thứ không ai đoán trước được.

(Nguồn: The Paper)