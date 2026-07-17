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Nhân viên tiệm vàng ở Hà Nội kịp cứu nữ sinh khỏi bẫy lừa 700 triệu

Minh Đức
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Kẻ gọi điện tự xưng công an, thông báo nữ sinh 18 tuổi liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu chuyển tiền "để chứng minh trong sạch".

Chiều 16/7, Công an phường Hà Đông phối hợp cửa hàng vàng trên phố Quang Trung kịp thời ngăn vụ giả danh lừa nữ sinh chuyển gần 700 triệu đồng.

Nạn nhân là V.L.B.V. (sinh năm 2008, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội). Theo cơ quan công an, V. nhận cuộc gọi từ một kẻ tự xưng là cán bộ công an, thông báo cô liên quan đến đường dây mua bán ma túy và đang nằm trong diện điều tra.

Nhân viên tiệm vàng ở Hà Nội cứu nữ sinh khỏi bẫy lừa đảo qua điện thọai 700 triệu - Ảnh 1.

Tang vật trị giá gần 700 triệu đồng được Công an phường Hà Đông kịp thời giữ lại, ngăn nữ sinh sập bẫy lừa đảo.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo đọc chính xác nhiều thông tin cá nhân của V. và gia đình, liên tục đe dọa sẽ bắt giữ người thân nếu cô không hợp tác. Chúng yêu cầu nữ sinh về nhà phá két sắt, lấy toàn bộ tiền và vàng của gia đình mang đi bán, sau đó chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định để “chứng minh sự trong sạch”.

Do hoảng sợ, khoảng 15h ngày 16/7, V. mang 24 chỉ vàng, 3 nhẫn vàng, một dây chuyền vàng cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt đến cửa hàng vàng trên phố Quang Trung để bán và quy đổi thành tiền chuyển khoản, tổng gần 700 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên cửa hàng nhận thấy nữ sinh có biểu hiện bất thường, tâm lý hoảng loạn nên nghi ngờ cô là nạn nhân vụ lừa đảo “bắt cóc online”. Ngay sau đó, cửa hàng trình báo Công an phường Hà Đông.

Nhân viên tiệm vàng ở Hà Nội cứu nữ sinh khỏi bẫy lừa đảo qua điện thọai 700 triệu - Ảnh 2.

Nữ sinh V. tại trụ sở Công an phường Hà Đông.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trấn an tinh thần nữ sinh, giải thích thủ đoạn của những kẻ lừa đảo và kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền. Đến khoảng 16h cùng ngày, công an liên hệ với gia đình nữ sinh để bàn giao toàn bộ tài sản và đưa cô về nhà an toàn.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh, sinh viên cảnh giác với các cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an, nhân viên viện kiểm sát hoặc tòa án.

Các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại để yêu cầu chuyển tiền, kê khai tài sản hay chứng minh vô tội. Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, ngắt cuộc gọi và liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

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lừa đảo qua điện thoại

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