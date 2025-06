Nhân viên Techcombank gọi điện báo có người chuyển khoản nhầm, tài xế Grab sợ lừa đảo liền tắt máy: Tối về kiểm tra tài khoản thì phát hiện 1,7 tỷ đồng rồi vội báo công an

Theo Báo Khánh Hòa, cuối giờ chiều 3/5, ông H. đang chạy xe Grab thì nhận được cuộc gọi của một số lạ tự xưng là nhân viên Ngân hàng Techcombank. Người này nói rằng có khách hàng chuyển nhầm vào số tài khoản của ông tại Ngân hàng Techcombank một số tiền lớn là 1,770 tỷ đồng. Do chưa kiểm tra tài khoản nên chưa biết thực hư thế nào, tuy nhiên nghi ngờ có người lừa đảo mình nên ông H. đã lập tức tắt máy.

Do số tài khoản này đã lâu ông H. không sử dụng nên không có thông báo biến động về số dư trên điện thoại di động. Tối cùng ngày, ông H. đã cài đặt, đăng nhập lại vào ứng dụng Ngân hàng Techcombank trên điện thoại để kiểm tra thì phát hiện có tài khoản chuyển đến tài khoản của mình số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Vừa sợ, vừa lo vì chưa bao giờ nhận được số tiền lớn như vậy, ông H. lập tức đến Công an phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Thọ đã báo sự việc lên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã hướng dẫn ông H. cung cấp các thông tin, hình ảnh về cuộc gọi, số tài khoản chuyển tiền, số dư tài khoản. Đồng thời, cũng hướng dẫn ông biện pháp bảo vệ an toàn tài khoản trên ứng dụng Internet Banking. Sau đó, đơn vị tiến hành liên hệ với Ngân hàng Techcombank để phối hợp tra soát chủ tài khoản đã chuyển tiền.

Qua tra soát, ngân hàng xác định số tài khoản trên là của một công ty chứng khoán ở TP. Hà Nội. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã liên hệ với đơn vị này để xác minh thì được công ty gửi văn bản đề nghị phối hợp giải quyết hoàn tiền do chuyển nhầm, nội dung đúng như sự việc xảy ra.

Nguyên nhân chuyển “nhầm” số tiền trên được xác định là do nhân viên công ty trong khi thực hiện chuyển khoản đã sao chép nhầm số tiền cần chuyển dán vào mục ghi số tài khoản, và số đó lại trùng với số tài khoản của ông H.

Chiều 4-6, ông H. đã cùng với cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến Ngân hàng Techcombank hoàn thành thủ tục hoàn trả số tiền trên cho đơn vị chuyển “nhầm”.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành động của ông H. rất đáng được tuyên dương, nhân rộng. “Thời gian qua, đã có nhiều đối tượng sử dụng chiêu thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân qua không gian mạng. Việc ông H. nêu cao tinh thần cảnh giác, lập tức tắt máy điện thoại và không liên hệ lại khi nghi ngờ bị lừa đảo sẽ giúp ông H. tránh được việc bị “sập bẫy” nếu đây thực sự là vụ lừa đảo”, Trung tá Phan Xuân Việt - Đội trưởng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khuyến cáo người dân khi nhận được bất cứ khoản tiền nào chuyển tới tài khoản ngân hàng của mình mà không biết rõ nguồn gốc thì cần trình báo ngay cho ngân hàng hoặc Công an địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn cách xử lý theo đúng quy định và đảm bảo an toàn. Người dân tuyệt đối không sử dụng, rút số tiền; phải lưu lại thông tin giao dịch; không làm theo hướng dẫn của người lạ gọi điện xưng là công an, ngân hàng để chuyển hoàn số tiền nếu chưa xác minh được danh tính và nguồn tiền; đề cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo yêu cầu truy cập vào đường link, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP... vì việc này sẽ dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.