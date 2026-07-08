Nhân viên ngân hàng U40 đeo 2 cây vàng đi tìm bạn gái, phút cuối “quay xe” từ chối nữ dược sĩ vì một lý do

Anh Ngọc cho biết, tiêu chí của anh là tìm một người bạn gái hiền lành, sống hướng nội và hiếu thuận với cha mẹ.

Đeo 2 cây vàng đi tìm bạn gái

Anh Vũ Bạch Ngọc (37 tuổi, quê Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) hiện đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại TP.HCM. Anh Ngọc từng trải qua 2 mối tình. Trong đó, một mối tình kéo dài tới 5 năm nhưng không đi đến cái kết trọn vẹn do yêu xa. Chàng trai thừa nhận thời điểm đó, anh còn non trẻ, ít quan tâm tới bạn gái. Mối tình thứ 2 của anh Ngọc kéo dài 3 năm. Cặp đôi chia tay vì không hợp.

Anh Ngọc cho biết, anh có ưu điểm là nhanh nhẹn còn khuyết điểm là dễ mềm lòng. Tiêu chí tìm bạn gái của anh là một phụ nữ hiền lành, sống hướng nội và hiếu thuận với cha mẹ.

Anh Vũ Bạch Ngọc

Người được ghép đôi với anh Ngọc là chị Hà Ngọc Dung (31 tuổi, dược sĩ, hiện sống và làm việc tại Tây Ninh). Nữ dược sĩ tâm sự thích nấu ăn, chơi thể thao, ưu điểm là tính tình vui vẻ, hòa đồng còn khuyết điểm là hay quên, hơi trầm tính. Khi gặp người lạ, chị Dung khá rụt rè, nhút nhát, chưa biết cách bắt chuyện sao cho sinh động.

Chị Dung cũng có từng tìm hiểu vài người song chưa trải qua mối tình chính thức nào. Lý do là bởi công việc bận rộn từ sáng tới tối nên chị ít ra ngoài giao lưu, ít mối quan hệ. Về tiêu chí cho “một nửa” còn thiếu, chị Dung muốn tìm người đàn ông có công việc ổn định, chí thú làm ăn, không gia trưởng, cộc cằn, chiều cao trên 1m60, ưa nhìn, ăn mặc chỉn chu, gọn gàng.

Dì út của anh Ngọc cho biết, gia đình rất mong anh sớm yên bề gia thất, “bây giờ mà đồng ý là mang trầu cau qua luôn”. Trong khi đó, bạn bè của chị Dung nhận xét anh Ngọc tướng tá ổn. Bản thân chị Dung là người hướng nội, khá hợp với tiêu chí của anh Ngọc.

Chị Hà Ngọc Dung

Khi tấm rèm được mở ra, chị Dung tặng anh Ngọc món bánh da lợn do chị tự tay làm và một lá thư tay. Trong khi đó, anh Ngọc chuẩn bị món quà là một chiếc lắc chân. Lúc này, MC Quyền Linh bất ngờ phát hiện, chàng trai đeo nhiều trang sức đến tham dự chương trình. Anh Ngọc cũng tiết lộ tổng số vàng anh đeo trên tay là hơn 2 cây vàng.

Qua ánh nhìn đầu tiên, chị Dung nhận xét anh Ngọc là chàng trai hiền lành, chân thật, có nụ cười dễ thương. Anh Ngọc cũng khen đối phương có nụ cười duyên.

Rất nhiều điểm hợp nhau và cú "quay xe" bất ngờ

Sau đó, cả 2 ngồi đối diện nhau và thẳng thắn trò chuyện, chia sẻ quan điểm về tình yêu, hôn nhân. “Đàng trai” bày tỏ, quan điểm của anh trong hôn nhân là phải hiếu thảo với phụ huynh, tôn trọng nhau, phải đặt ra mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, làm sao để có kinh tế lo cho gia đình. Nói đến chuyện xa hơn, khi lập gia đình thì cả 2 sẽ làm một cái quỹ chung. Ngoài ra thì có quỹ riêng để tiêu xài, bản thân anh Ngọc không muốn thụ động trong chuyện tiền bạc. Chị Dung cũng rất ủng hộ quan điểm này của đối phương.

Chị Dung muốn tìm người đàn ông có công việc ổn định, chí thú làm ăn, không gia trưởng, cộc cằn.

Nam nhân viên ngân hàng tiết lộ anh làm được việc nhà, biết nấu nướng nên có thể san sẻ công việc với bạn đời. Và nếu có xảy ra cãi vã thì anh Ngọc cũng sẽ chủ động nhường nhịn

Trong khi đó, quan điểm của chị Dung là 2 bên đồng hành với nhau chặng đường dài thì phải thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ, thẳng thắn với nhau, có vấn đề gì thì ngồi lại giải quyết chứ đừng để trong lòng rồi dễ hình thành khúc mắc và dần dần dẫn đến rạn nứt khó giải quyết.

Ngoài ra, anh Ngọc và chị Dung đều thích kinh doanh và chị Dung cũng đang cần tìm một người đồng hành với mình trong việc kinh doanh tiệm thuốc.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà chị lăn tăn, đó là khoảng cách địa lý khi một người sống ở TP.HCM và một người ở Tây Ninh. “Nhà gái” cho biết do công việc khá linh động nên chị có thể sắp xếp thời gian được và muốn nghe ý kiến của anh Ngọc. Lúc này, anh Ngọc trấn an, cho biết anh chỉ làm giờ hành chính, buổi tối và cuối tuần đều rảnh. Anh cho rằng giữa TP.HCM và Tây Ninh không quá xa và anh có thể sắp xếp để lên thăm.

Qua trò chuyện, anh Ngọc cảm nhận chị Dung rất dễ thương và không có điểm gì không hợp, song cũng cần phải tìm hiểu thêm.

Cuối chương trình, anh Ngọc từ chối bấm nút hẹn hò.

Mọi chuyện tưởng chừng như rất suôn sẻ song đến cuối chương trình, anh Ngọc đã từ chối bấm nút hẹn hò. Anh gửi lời xin lỗi đến chị Dung và cho biết cả 2 có thể cho nhau cơ hội đi uống cà phê để trò chuyện, trao đổi nhiều hơn. Còn ở trên chương trình có hàng triệu người đang xem, bấm nút là xác định tiến hơn xa hơn.

Đáp lại, chị Dung bộc bạch: “Có mặt ở đây là em thấy vui rồi, xem như đó là một đoạn nhân duyên. Nếu không có duyên thì hy vọng chúng ta có thể làm bạn”.

Nguồn: Bạn muốn hẹn hò