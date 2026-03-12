Nhân viên hợp đồng nhưng tiêu tiền như triệu phú, bị 51 người tố có lừa đảo chiếm đoạt 52 tỷ đồng mua nhà tái định cư

Theo Baidu, từ năm 2021 đến khoảng tháng 11/2024, Thôi A Mỹ là nhân viên hợp đồng được thuê để hỗ trợ các dự án giải tỏa ở phường Tào Sơn, quận Long Tử Hồ, thành phố Bạng Phụ (Trung Quốc). Công việc chính của người này là đo đạc nhà đất và hỗ trợ ký kết hợp đồng.

Trong quá trình triển khai dự án giải tỏa, Thôi A Mỹ phát hiện một số hộ dân ở thôn Mã có diện tích nhà được phân bổ không sử dụng hết, trong khi đó có người ngoài thôn lại muốn mua nhà tái định cư sau giải tỏa. Từ đó, Thôi đứng ra làm trung gian, kết nối 2 bên để kiếm tiền chênh lệch.

Cụ thể, Thôi A Mỹ sẽ đến gặp các hộ có nhu cầu bán phần diện tích dư, lấy danh nghĩa cá nhân mua lại với giá khoảng 1.500–2.000 NDT/m² (khoảng 5,7-7,6 triệu đồng), sau đó nâng giá bán cho những người muốn mua nhà tái định cư. Mức giá Thôi đưa ra lần lượt là 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) cho căn 90 m², 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho căn 120 m² và 450.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho căn 135 m².

Thôi đã mua khoảng 3.000 m² diện tích nhà tái định cư từ người dân thôn Mã. Tuy nhiên, do sa vào cờ bạc, toàn bộ tiền mua nhà mà khách hàng giao đã bị thua sạch. Để có tiền tiếp tục đánh bạc và trả nợ, Thôi bán toàn bộ 3.000 m² diện tích nói trên với giá ngang vốn.

Dù nhận tiền của nhiều người với danh nghĩa giúp mua nhà tái định cư, thực tế Thôi không hề đứng ra làm thủ tục cho họ. Toàn bộ số tiền đều bị người này dùng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Qua đó Thôi A Mỹ đã lừa 51 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13,8 triệu NDT (khoảng 52,4 tỷ đồng).

Lời khai của nhiều nhân chứng cho thấy Thôi A Mỹ chi tiêu vô cùng phung phí, mức tiêu dùng rất cao. Tại 1 quán bar nọ, hầu như ai cũng biết Thôi. Tổng số tiền Thôi tiêu ở đây lên đến hàng tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất nên được được gọi bằng biệt danh “nữ triệu phú”.

Ngày 8/12/2024, sau khi được cơ quan công an và gia đình vận động, Thôi A Mỹ đã chủ động đến cơ quan chức năng đầu thú.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Tòa án Nhân dân quận Long Tử Hồ, thành phố Bạng Phụ đã tuyên án sơ thẩm. Tòa nhận định Thôi A Mỹ với mục đích chiếm đoạt tài sản trái phép, bằng thủ đoạn bịa đặt sự thật, che giấu thông tin, đã lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, hành vi cấu thành tội lừa đảo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Thôi A Mỹ 15 năm tù về tội lừa đảo, phạt tiền 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng); thỏi vàng 200 gram cùng các tài sản khác được mua từ tiền phạm tội đã bị thu giữ, cơ quan chức năng sẽ tổ chức đấu giá, xử lý theo quy định và hoàn trả cho các bị hại theo tỷ lệ tương ứng; đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 13,8 triệu NDT thiệt hại kinh tế. Sau khi xử lý các tài sản bị kê biên, nếu vẫn chưa đủ khắc phục thiệt hại, phần còn thiếu sẽ tiếp tục bị truy thu theo quy định pháp luật.

