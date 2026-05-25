Nhân viên đang dọn bàn thì lập tức bỏ chạy, hô hoán vì nhìn thấy một thứ: Chủ nhà hàng lên tiếng

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Nam nhân viên trẻ tuổi lập tức chạy xuống dưới để báo sự việc với quản lý.

Đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang dọn dẹp bàn tiệc tại nhà hàng thì bất ngờ nhìn thấy một cọc tiền nên hốt hoảng bỏ chạy xuống phía dưới lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút lượt xem lớn và sự quan tâm của mọi người. Đoạn clip khiến nhiều người bật cười thích thú cũng như tò mò về đoạn kết của sự việc.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị Hường (ở Phú Thọ) - chỉ nhà hàng, cũng là người đã đăng tải đoạn clip nói trên cho biết vào hôm xảy ra sự việc, có một nhóm khách gần 20 người đã tổ chức tiệc tại nhà hàng của chị. Trong lúc dùng bữa, một nữ khách hàng lấy điện thoại ra từ túi xách, vô tình làm rơi cả cọc tiền xuống sàn. Khi bữa tiệc kết thúc, nhóm khách ra về mà không ai phát hiện sự việc. Sự việc được camera của nhà hàng ghi lại.

Nhân viên đang dọn bàn thì lập tức bỏ chạy, hô hoán vì nhìn thấy một thứ: Chủ nhà hàng lên tiếng - Ảnh 1.

Nam nhân viên hoảng hốt khi nhìn thấy cọc tiền rơi dưới sàn nhà.

Nữ chủ quán cho hay, cọc tiền bị rơi gồm nhiều mệnh giá lớn, từ 100.000 - 500.000 đồng. Vì là lần đầu nhìn thấy số tiền lớn như vậy nên nam nhân viên hoảng sợ, lập tức bỏ chạy đi gọi quản lý lên xử lý cho an toàn.

Chị Hường kể, nam nhân viên còn trẻ, ít va chạm xã hội nên phản ứng có phần lúng túng. Chàng trai sợ đứng một mình tại hiện trường dễ gây hiểu lầm. Khi biết chuyện, ngay cả quản lý cũng không dám động vào số tiền. Mọi người sợ khi kiểm tra, khách thiếu báo tờ tiền nào thì rất khó giải thích. Sau đó, quản lý gọi điện cho chị Hường.

Do thời điểm đó, chủ quán đang về nhà và không biết có cuộc gọi nên quản lý đã chủ động liên hệ thông báo cho khách quay lại quán kiểm tra và nhận lại tài sản. Toàn bộ số tiền sau đó đã được trả nguyên vẹn cho khách. Vị khách cũng gửi tiền tip thay cho lời cảm ơn. Ban đầu, nhiều nhân viên từ chối vì ngại ngùng. Mọi người chỉ dám nhận khi chị được chị Hường tán thành.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

