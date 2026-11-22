Anh P.S, thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang (Khánh Hòa), tử vong sau khi kiệt sức trong quá trình tham gia ứng cứu người gặp nạn giữa biển. Anh có 14 năm gắn bó với công việc cứu nạn, cứu hộ tại các bãi biển Nha Trang.

Ngày 22/11, ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang), xác nhận: Anh P.S, thành viên đội, đã tử vong sau khi kiệt sức trong quá trình tham gia cứu người đuối nước.

Trước đó, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi, phường Nha Trang, một phụ nữ khoảng 50-60 tuổi có dấu hiệu đuối nước khi tắm biển. Phát hiện sự việc, ông N.D.A (sinh năm 1968, ở phường Nha Trang) lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, ông A cũng rơi vào tình trạng đuối sức, chới với giữa biển.

Biển Nha Trang những ngày qua có sóng lớn, lực lượng chức năng đã cấm tắm biển.

Nhận được thông tin, anh P.S cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang nhanh chóng mang phao ra hỗ trợ. Sau hơn 10 phút ứng cứu, cả hai người được đưa vào bờ. Người phụ nữ có sức khỏe ổn định, sau đó rời khỏi hiện trường nên chưa xác định được danh tính. Trong khi đó, ông A tử vong.

Riêng anh P.S bị kiệt sức trong quá trình ứng cứu, được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, anh không qua khỏi.

Anh P.S (sinh năm 1981, trú phường Nam Nha Trang) có vợ và hai con. Anh đã có 14 năm gắn bó với công việc cứu nạn, cứu hộ tại biển Nha Trang .

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để thực hiện các chế độ, chính sách đối với anh P.S và gia đình.

Cũng trong sáng 22/11, ông Trần Xuân Tây, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang, cùng ông Huỳnh Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND phường và lãnh đạo một số đơn vị đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình ông N.D.A.

Những ngày gần đây, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh và nhiều dòng chảy nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, đặt thông báo cấm tắm dọc các bãi biển trên đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo, vẫn có nhiều người xuống biển tắm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.