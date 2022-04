Nhân viên bảo vệ ngân hàng trốn truy nã 11 năm

Trước đó, ngày 26/3, tổ công tác của Phòng Truy nã, truy tìm đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Hồng (SN 1983), trú tại Phường An Lộc, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp khi đối tượng đang lần trốn ở quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng Hồng có quyết định truy nã từ ngày 23/12/2011 của Cục Cảnh sát hình sự liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Đáng chú ý, qúa trình bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Hồng, tổ công tác phát hiện anh ta đang làm nhân viên bảo vệ của một ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.



Đối tượng truy nã Bùi Thị Tiếp Vân Anh

Tiếp đó, ngày 27/3, tổ công tác Phòng Truy nã, truy tìm tiếp tục bắt giữ đối tượng truy nã Bùi Thị Tiếp Vân Anh (SN 1988), trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo quyết định truy nã ngày 10/3/2021 của cơ quan CSĐT, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 31/3, sau khi nhận được thông tin đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tiến (SN 1995), trú tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đang có mặt tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, tổ công tác của Phòng Truy nã, truy tìm phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng Tiến đang ở khu công nghiệp. Đối tượng Tiến bị Công an thị xã Tân Uyên ra quyết định truy nã ngày 10/12/2018 về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng truy nã Dương Thị Huyên

Ngày 2/4, tổ công tác của Phòng truy nã, truy tìm phối hợp với Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng truy nã Dương Thị Huyên (SN 1970), trú tại huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) ở khu vực phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, đối tượng Huyên đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu ra quyết đinh truy nã ngày 16/3/2004 về tội “Chứa mại dâm”.

Hiện, Phòng Truy nã, truy tìm đã bàn giao 4 đối tượng truy nã cho Công an địa phương có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, kết quả quý I/2022, Cục đã bắt trên 40 đối tượng truy nã, trong đó có 10 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm; có 9 đối tượng truy nã quốc tế; khám phá thành công 5 chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng truy nã.