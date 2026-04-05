Nhân viên Agribank trả lại hơn 91 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng trong quá trình giao dịch

Đinh Anh |

Mỗi món tiền được trả lại không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà còn là cam kết về đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh Agribank minh bạch, an toàn và đầy tính nhân văn.

Mới đây, Agribank đã công bố những con số ấn tượng chứng minh cho sự tận tâm của các bộ kho quỹ của Agribank (số liệu cập nhật đến 31/12/2025): Trong toàn hệ thống đã ghi nhận 25.718 món tiền thừa với tổng giá trị lên tới hơn 91 tỷ đồng được hoàn trả kịp thời cho khách hàng.

Trong đó, trả lại cho khách hàng cá nhân 24.459 món, số tiền 88.715 triệu đồng và khách hàng pháp nhân 1.259 món, số tiền 2.355 triệu đồng. Những con số này không chỉ thể hiện sự cẩn trọng trong nghiệp vụ, mà còn cho thấy một hệ thống vận hành minh bạch, đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.

Sự chính trực của cán bộ Agribank không mang tính cá biệt mà đã trở thành hệ giá trị chuẩn mực đồng đều lan tỏa trong toàn hệ thống. Điển hình trong công tác này phải kể đến những chi nhánh dẫn đầu:

- Agribank chi nhánh Hải Dương đã trả lại khách hàng 5.383 món/tổng số tiền 18.835 triệu đồng;

- Agribank chi nhánh Ngân quỹ Miền Bắc: 1.120 món/tổng số tiền 103 triệu đồng;

- Agribank chi nhánh Đồng Tháp: 1.090 món/tổng số tiền 5.959 triệu đồng;

- Agribank chi nhánh Đồng Nai: 821 món/tổng số tiền 2.540 triệu đồng;

- Agribank chi nhánh Bến Tre: 756 món/tổng số tiền 2.427 triệu đồng

Đây là những minh chứng rõ ràng cho việc Agribank không chỉ quản lý tài sản bằng hệ thống, mà còn bảo vệ tài sản khách hàng bằng chính đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ ngân hàng.

Chị Nguyễn Thị Phương Lan - Chi nhánh Thành Đông Hải Dương là điển hình tiêu biểu trong công tác kho quỹ tại đơn vị

Đằng sau những con số ấn tượng của các đơn vị là hình ảnh những giao dịch viên, cán bộ kho quỹ ngày ngày âm thầm làm việc với tiền mặt, với sự tỉ mỉ, chính xác gần như tuyệt đối và tinh thần chính trực. Chính họ là những tấm gương tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong toàn hệ thống và cộng đồng. Nhiều cá nhân đã thể hiện rõ nét phẩm chất nghề nghiệp khi kịp thời phát hiện và trả lại những khoản tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cụ U80 bán vé số làm từ thiện hàng chục triệu mỗi năm, bất ngờ về gia tài
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

01:12
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
