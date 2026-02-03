Nhân vật chính phim Việt giờ vàng EQ thấp cùng cực

Bộ phim Gia Đình Trái Dấu lên sóng nhưng nhận nhiều ý kiến thiếu tích cực từ khán giả khi xây dựng các nhân vật không thu hút, thiếu chiều sâu. Trong đó, nữ chính là bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) là người đã hơn 50 tuổi, trải qua nhiều sóng gió khi chồng mất việc, rồi tự phát triển sự nghiệp riêng nhưng cách bà hành xử, giải quyết vấn đề vẫn khiến nhiều người khó hiểu và chỉ trích.

Mới đây, trong tập 27, bà Ánh và con gái Dương (Quỳnh Trang) tranh cãi khi Dương quyết định từ bỏ suất đi du học và có những biểu hiện lạ về tâm lý. Nghi ngờ con bỏ cả sự nghiệp để theo đuổi tình yêu, thậm chí có thai với Tuấn (Thái Vũ), bà Ánh đã bí mật gặp Tuấn để gây áp lực, yêu cầu anh khuyên nhủ Dương lo cho tương lai.

Bà Ánh trách móc Dương khi cô từ chối suất đi du học

Bà phỏng đoán lý do vì Tuấn nên yêu cầu Tuấn phải khuyên bảo Dương

Sau đó, Tuấn đưa ra quyết định chia tay với Dương. Khi biết mẹ can thiệp vào chuyện riêng của mình, Dương tức tối bỏ nhà ra đi, sang sống với bố và em gái mới. Lúc này, bà Ánh vẫn chưa nhận ra bản thân đã không thực sự thấu hiểu con, lại hẹn gặp Tuấn và trách cậu khi vì để lộ chuyện hai cô cháu gặp nhau cho Dương biết. Tuấn chỉ có thể nhận lỗi về mình, nhưng bà Ánh lại nói lời xin lỗi của Tuấn không còn ý nghĩa gì vì Dương đã giận dỗi, bỏ sang ở với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải).

"Bà này xem mấy tập đầu là biết tính bất ổn mà", "Nết y chang ông Phi, nồi nào úp vung nấy", "Sao lại đổ lỗi cho bạn trai của con gái khi chưa tìm hiểu vậy nhỉ", "Ở nhà này bố mẹ không bao giờ nhận sai nên chỉ khổ anh chị nào quen con nhà này thôi", "Làm mà không dám nhận", "bởi vậy con người có ai hoàn hảo quá đâu, phải biết để nhìn nhận lại bản thân cái này đúng tốt chưa", "Bà Ánh EQ thấp thật sự", "Bà này từ tập 1 cái gì cũng sồn sồn lên".

Khi con gái trách móc, bà Ánh không nhận ra lỗi sai của mình

Bà Ánh tiếp tục tìm Tuấn để chỉ trích, đổ lỗi cho cậu

Trước đó, trong những tập đầu, bà Ánh được xây dựng là một người có tính cách công chúa, quen được chồng và các con chiều chuộng. Thậm chí, khi thú cưng trong nhà chết, bà cũng gọi điện yêu cầu chồng con về nhà ngay, bất chấp thời điểm đó họ có việc gì quan trọng hay không. Tính cách này đã gây ra không ít tranh cãi khi phim Gia Đình Trái Dấu lên sóng.

Trong mối quan hệ với con gái Dương, bà không tìm hiểu xem khi gia đình gặp biến cố lớn như: ông Phi mất việc, bán nhà trả nợ chuyển sang nhà nhỏ hơn, bố ngoại tình và đột nhiên có thêm em gái, Dương suýt bị cưỡng hiếp,... bà Ánh không quan tâm con gái có khó khăn hay gặp vấn đề gì về tâm lý hay không. Khi biết con không đi du học, bà trách con vô ơn không nghĩ đến công sức của cha mẹ, thậm chí phỏng đoán rất cảm tính về nguyên nhân khiến con gái thay đổi. Thậm chí, bà Ánh còn lên kế hoạch kiểm chứng nghi ngờ bằng cách lừa lấy mẫu nước tiểu của con gái để thử thai.

Nhân vật của Kiều Anh bị chê EQ kém, cách hành xử thiếu khôn ngoan dù đã trải qua hơn nửa đời người

Gia Đình Trái Dấu có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị, cùng nhiều diễn viên như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, Việt Bắc... Phim còn bị chê tiếp tục khai thác những mô-típ cũ kỹ như ngoại tình, tiểu tam, người chồng tệ bạc, diễn biến dễ đoán và bị cho là không còn phù hợp với thị hiếu hiện tại. Bên cạnh đó, để đẩy cao mâu thuẫn, các nhân vật trong phim cũng bị xây dựng lố lăng, phản cảm và thiếu thực tế.