Nhân tố 'bí ẩn' mới khiến nguy hiểm rình rập mọi ngả trên chiến trường Ukraine

Tại các tuyến đầu ở Ukraine, làn sương mù dày đặc đang phủ kín nhiều khu vực, làm giảm hiệu quả của máy bay không người lái (UAV), song đồng thời tạo ra những “khoảng mờ” chiến thuật mà cả hai bên đều tìm cách khai thác.

Theo trang DeepState hôm 14/11, quân đội Nga đã tận dụng tầm nhìn hạn chế để dựng cầu phao vượt sông Vovcha ở miền Nam Ukraine. Ít nhất 10 phương tiện quân sự đã vượt sông và tỏa về làng Dachne.

Cảnh sát Ukraine ở thị trấn tiền tuyến Huliaipole, thuộc vùng Zaporizhzhia, ngày 14/11/2025. (Ảnh: Reuters)

Tại Pokrovsk, vùng Donetsk, sương mù cản trở hoạt động UAV của cả Nga lẫn Ukraine, khiến giao tranh trở nên khó đoán hơn.

Một binh sĩ Ukraine mô tả: “Di chuyển trong sương thì khó bị drone tấn công, nhưng chúng tôi cũng gặp khó khăn. Mọi thứ giống như một ván cờ may rủi trên mảnh đất này”.

Nhờ lớp sương mù che phủ, một đơn vị tấn công Ukraine đã bất ngờ đột kích vào những khu vực có lực lượng Nga ở Pokrovsk, “chớp nhoáng băng qua đường sắt chia đôi thị trấn”, theo chuyên gia quân sự David Axe.

Trên mạng X, một điều khiển viên UAV người Ukraine viết: “Giao tranh nổ ra ở những nơi không ai ngờ tới, nhất là sau khi sương tan”.

Ukraine vốn dựa vào UAV trinh sát để theo dõi quân Nga, nhưng thời tiết đang phá vỡ lợi thế đó. Nhà phân tích Michael Kofman nhận định: “Sương, gió và mưa làm suy giảm đáng kể hoạt động máy bay không người lái, tạo điều kiện cho Nga luồn sâu qua phòng tuyến Ukraine”.

Axe cho rằng thời tiết xấu và “những khoảng trống trong giám sát trên không” đang làm gia tăng hỗn loạn chiến trường, tạo lợi thế cho Nga trong các bước thăm dò, lấn chiếm, nhưng cũng giúp Ukraine dễ tổ chức tập kích hoặc giải cứu lực lượng bị vây.

Nga tận dụng ưu thế quân số ở Zaporizhzhia

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Yablukove và hai khu dân cư lân cận ở Zaporizhzhia. Quân đội Ukraine xác nhận trong 24 giờ qua đã xảy ra gần 40 cuộc đụng độ, với hỏa lực pháo binh dồn dập từ phía Nga.

Các tòa chung cư bị phá hủy và hư hại sau các cuộc tấn công của quân đội Nga tại Kostiantynivka ngày 12/11/2025. (Ảnh: Iryna Rybakova/Phòng báo chí Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 Kholodnyi Yar, Quân đội Ukraine/Reuters)

Ukraine cho rằng Nga đã chịu gần 300 thương vong và mất 58 phương tiện trong một ngày giao tranh.

Một đơn vị Ukraine đã rút khỏi một ngôi làng ở Zaporizhzhia “để lui về vị trí phòng thủ thuận lợi hơn”.

Tổng tư lệnh Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cảnh báo tình hình ở miền Nam xấu đi rõ rệt, khi Nga “tận dụng ưu thế quân số và nguồn lực” để chiếm thêm 3 làng.

Quân Nga hiện cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 90 km, và chỉ còn 10 km đến Huliaipole – nơi Moscow theo đuổi suốt nhiều tháng. Chính quyền thị trấn cho biết thêm 34 dân thường đã được sơ tán hôm thứ Sáu.

“Nguy hiểm rình rập ở mọi ngả đường, nhưng vẫn có những người chấp nhận rủi ro để cứu dân” , chính quyền viết trên Facebook.