Nhận tin báo khẩn về người phụ nữ SN 1950 đang rút sổ tiết kiệm 600 triệu đồng, công an tức tốc đến ngân hàng để xác minh

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cũ xuất hiện trở lại.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, ngày 15/8/2026, Công an phường Bạch Mai Hà Nội phối hợp cùng nhân viên Ngân hàng Bắc Á Bank (Chi nhánh 270 Bạch Mai) đã ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp, giúp cụ bà 76 tuổi bảo toàn số tiền tiết kiệm 600 triệu đồng.

Trước đó, Công an phường Bạch Mai nhận được tin báo khẩn cấp từ nhân viên Ngân hàng Bắc Á Bank về trường hợp bà N.T.N. (SN 1950, trú tại Hàng Bông, Hoàn Kiếm) đến làm thủ tục rút toàn bộ 600 triệu đồng từ sổ tiết kiệm với nhiều biểu hiện tâm lý hoảng loạn, bất thường. Nhận thấy khách hàng có nguy cơ cao đang rơi vào bẫy lừa đảo, Công an phường Bạch Mai đã lập tức cử cán bộ có mặt tại ngân hàng, mời bà N. về trụ sở để xác minh.

Tại cơ quan công an, bà N. cho biết vừa nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ điều tra. Đối tượng đe dọa bà N. có liên quan trực tiếp đến một đường dây rửa tiền quy mô lớn và yêu cầu bà phải lập tức rút tiền tiết kiệm, chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định để "phục vụ công tác điều tra, chứng minh sự trong sạch". Do hoảng sợ trước các lời đe dọa, bà N. đã vội vã đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền để chuyển cho kẻ gian.

Sau khi nắm rõ sự việc, lực lượng Công an đã trấn an tinh thần, giải thích rõ phương thức thao túng tâm lý của loại tội phạm này. Đồng thời, lực lượng chức năng khẳng định các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) tuyệt đối không làm việc qua điện thoại và không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để "kiểm tra" hay "điều tra".

Cùng ngày, Công an phường Bạch Mai đã liên hệ với chị Trần Kim Vân (con gái bà N.) đến trụ sở để đón mẹ và làm thủ tục nhận lại toàn bộ số tiền 600 triệu đồng. Chị Vân xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự can thiệp kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai cùng đội ngũ nhân viên ngân hàng.

Do đó, hãy luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước tất cả các cuộc gọi từ số điện thoại không xác định, đặc biệt là các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước thông báo người dân liên quan đến các vụ án, sự cố pháp lý.

Tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào đến các số tài khoản lạ khi chưa xác minh rõ danh tính và tư cách pháp nhân của người nhận.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, nghi vấn lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng và thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.