Nhân tài rầm rộ về đầu quân cho Vingroup: Quy mô nhân sự tăng vọt lên 104.253 người, mức lương bình quân mới thực sự ấn tượng

Theo báo cáo thường niên 2025 của Tập đoàn Vingroup, tính đến cuối năm 2025, tổng số nhân viên là 104.253 người, với thu nhập bình quân 24,4 triệu đồng/người/tháng.

Số lượng nhân viên đã tăng lên gần 37.000 người so với cuối năm 2024. Đây là lần đầu tiên Vingroup trở thành công ty Việt Nam có nhiều nhân viên nhất trên cả nước, vượt qua Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - GVR (77.316 nhân viên); Thế giới di động - MWG (64.727 nhân viên), FPT (54.110 nhân viên), Agribank (41.813 nhân viên); Masan (40.411 nhân viên).

Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin) hay Tập đoàn Điện lực (EVN) trong các năm gần đây công bố số nhân viên vào khoảng 94-97 nghìn người.﻿

Tính rộng ra cả khối FDI, một số tập đoàn sản xuất giầy dép đã có những thời điểm có quy mô nhân sự trên 100.000 người. Lớn nhất phải kể đến Huali Industrial với 169.000﻿ nhân công tại thời điểm cuối năm 2024.

Mặc dù có thể chưa phải là đơn vị đông lao động nhất ﻿nhưng việc duy trì mặt bằng lương bình quân hơn 24 triệu đồng/tháng của Vingroup thật sự ấn tượng. Với các doanh nghiệp có đông nhân sự khác như Tập đoàn Cao su, Thế giới Di động hay các doanh nghiệp giầy dép, dệt may thì mặt bằng thu nhập thấp hơn rất nhiều.

Nhân viên Vingroup được hỗ trợ như: chi phí đi lại, ăn ở, ăn trưa, điện thoại, các gói khám chữa bệnh ưu đãi tại hệ thống Vinmec và thẻ bảo hiểm y tế cao cấp.

Ngoài ra, Vingroup có chính sách lương, thưởng và đãi ngộ cạnh tranh, đặc biệt dành cho những nhân sự có chuyên môn cao và tiềm năng để thu hút nhân tài.

Vingroup và Vinhomes xây dựng các dự án nhà ở xã hội (Happy Home) tại Nam Tràng Cát (Hải Phòng), Phố Hiến (Hưng Yên) và nhiều địa phương khác, nhằm giải quyết bài toán nhà ở, mở rộng cơ hội an cư cho người lao động có thu nhập trung bình và thấp.﻿

Năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 331.874 tỷ đồng, tăng 75% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11.064 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2024, qua đó thiết lập mức cao nhất kể từ khi tập đoàn này đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến không chia cổ tức, thay vào đó giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm 2026, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với thực hiện năm 2025. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 25.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần và hướng tới mức cao kỷ lục mới.