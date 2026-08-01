Nhan sắc vợ mới kém 12 tuổi của nam thần từng bị ái nữ tỷ phú vạch trần "5 tội lớn" trong tâm thư ly dị

Cô vợ thứ 2 của nam diễn viên này có nhan sắc, tài năng và gia thế không hề tầm thường.

Cuối tháng 6, tài tử Ngô Kiến Hào (Vườn Sao Băng) gây chấn động showbiz Hoa ngữ khi thông báo tái hôn sau 8 năm đổ vỡ với người vợ đầu thiên kim. Vợ 2 của nam thần thanh xuân được tiết lộ là nữ ca sĩ người Nhật Bản Emi Aramaki, năm nay 35 tuổi, kém anh 12 tuổi. Cặp đôi đăng ký kết hôn tại Las Vegas, Mỹ vào hồi tháng 5 vừa qua. Emi Aramaki sinh ra tại Fukuoka, Nhật Bản và chuyển đến London cùng gia đình năm 9 tuổi. Cô bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi, tốt nghiệp Đại học University College London, phát triển sự nghiệp ở Mỹ, Anh và các quốc gia khác. Tới năm 2024 cô trở về Nhật Bản, ký hợp đồng và phát hành album, theo đuổi dòng nhạc city pop retro, sáng tác và soạn nhạc độc lập.

Khi danh tính vợ mới phủ kín mặt báo xứ tỷ dân, Ngô Kiến Hào từ chối phản hồi. Đến ngày 15/8, anh mới lần đầu chính thức xuất hiện cùng bà xã mỹ nhân. "Team qua đường" vừa tình cờ bắt gặp cặp đôi tại Singapore. Hai người nắm chặt tay nhau tình tứ đi dạo phố. Theo nguồn tin, bà xã của nam thần Vườn Sao Băng có dáng người cao ráo, nhan sắc cuốn hút. Trước đó không lâu, Emi Aramaki cũng bị "tóm dính" kín đáo đi xem concert của ông xã. Qua cam thường, nữ ca sĩ Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với gương mặt sắc sảo, không góc chết và thần thái sang chảnh.

Ngô Kiến Hào bất ngờ thông báo tái hôn vào cuối tháng 6. Vợ mới của anh là nữ ca sĩ Nhật Bản Emi Aramaki. Ảnh: Sina.

Ngô Kiến Hào và bà xã kém 12 tuổi tay trong tay dạo phố. Đây là lần đầu tiên họ sánh đôi bên nhau sau thông báo kết hôn. Ảnh: Weibo.

Bức ảnh chung hiếm hoi bị rò rỉ ra ngoài của cặp sao. Ảnh: Sohu.

Nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút của bà xã Ngô Kiến Hào qua cam thường. Clip: Weibo.

Emi Aramaki sinh ra tại Fukuoka, Nhật Bản và chuyển đến London cùng gia đình năm 9 tuổi. Ảnh: X

Cô bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi, tốt nghiệp Đại học University College London, phát triển sự nghiệp ở Mỹ, Anh và các quốc gia khác. Ảnh: X

Nam thần bị ái nữ tỷ phú "kể tội" trong tâm thư ngày ly dị

Ngô Kiến Hào sinh năm 1978, là "nam thần thanh xuân" nức tiếng Cbiz. Đầu thập niên 2000, anh đã cùng Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên tập hợp thành nhóm F4 trong phim Vườn Sao Băng, nổi tiếng khắp châu Á. Bộ tứ còn bước ra khỏi màn ảnh, tạo thành nhóm nhạc được yêu thích. Dù không có ngoại hình nổi trội, Ngô Kiến Hào vẫn rất được yêu mến và có tầm ảnh hưởng lớn khắp châu Á.

Sở hữu sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của Ngô Kiến Hào lại chẳng hề êm ả. Trước khi tìm được hạnh phúc bên người vợ Nhật Bản hiện tại, nam diễn viên trải qua cuộc hôn nhân "đầy drama" với tiểu thư gia thế khủng Thạch Trinh Thiện.

Theo tờ Sina, Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện lần đầu gặp nhau vào năm 2009 khi cùng tham gia quay quảng cáo cho bộ phim My Kingdom. Khi ấy, thân phận của Trinh Thiện cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý vì cô là ái nữ của một tỷ phú gốc Hoa sinh sống tại Singapore. Gia tộc họ Thạch được xem là một thế lực đáng gờm trong lĩnh vực truyền thông tại đảo quốc sư tử. Cha Thạch Trinh Thiện từng giữ vị trí cấp cao tại MediaCorp - tập đoàn truyền thông lớn của Singapore.

Dù tình cảm dành cho nhau là thật, song chuyện yêu đương của cặp đôi lại vấp phải sự phản đối từ gia đình Trinh Thiện. Cha thiên kim không đồng ý để con gái qua lại với Ngô Kiến Hào. Cặp đôi bị ép chia tay và cuối cùng tan vỡ trong tiếc nuối. Thạch Trinh Thiện bị gia đình đưa sang Mỹ du học. Năm 2012, Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện nối lại tình cảm và chính thức đính hôn. Không lâu sau, cặp đôi tổ chức đám cưới riêng tư tại resort Pelican Hill (Los Angeles, Mỹ).

Mối quan hệ của Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện từng bị cha mẹ nhà gái cấm cản. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn lại nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Chỉ 9 tháng sau đám cưới, Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện đã đường ai nấy đi, mở màn cho một cuộc chiến hôn nhân đầy ồn ào. Thạch Trinh Thiện đăng đàn chỉ trích Ngô Kiến Hào là kẻ đốn mạt, chỉ quan tâm đến tiền bạc và bạo lực lạnh trong hôn nhân. Theo thiên kim tỷ phú này, dù đã kết hôn và sống chung với Ngô Kiến Hào, cô nhiều lần cảm thấy bản thân chẳng khác gì một người phụ nữ độc thân. Ngô Kiến Hào là người bận rộn, chỉ biết công việc không quan tâm đến vợ. Khi có thời gian rảnh, anh cũng tụ tập du lịch cùng bạn bè, thay vì chọn ở bên bà xã.

Trên trang cá nhân, Thạch Trinh Thiện tố cáo chồng gây ra "5 tội lớn" khiến hôn nhân tan tành: Dịp lễ tết quan trọng không trở về nhà; Thói trăng hoa không bỏ, thường xuyên qua lại với những cô gái khác; Vợ phải tự chi trả tiền máy bay khi muốn theo chồng đi công tác; Cãi nhau không bao giờ nhận sai; Trước truyền thông nói sai sự thật mối quan hệ vợ chồng.

Thạch Trinh Thiện đăng tâm thư chỉ trích Ngô Kiến Hào là kẻ đạo đức giả, chỉ có mẽ ngoài và không làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng. Ảnh: Sina.

1 người bạn chung của cặp sao cho biết Trinh Thiện đã nhún nhường, ra sức vun vén tổ ấm. Sau khi kết hôn, ái nữ họ Thạch đều bay đến nhà chồng ở Đài Loan (Trung Quốc) vào các dịp lễ Tết quan trọng, chờ Ngô Kiến Hào về đoàn tụ. Thế nhưng, nam diễn viên lại chẳng hề quay về ăn bữa cơm sum vầy với gia đình, bỏ mặc vợ đơn độc. Vào dịp lễ tình nhân, Ngô Kiến Hào miệng ba hoa sẽ tặng quà cho vợ trên truyền thông, nhưng thực tế tài tử này chẳng hề có nổi 1 bó hoa cho Thạch Trinh Thiện.

Ngô Kiến Hào nhiều lần lên tiếng phủ nhận những cáo buộc vợ thiên kim nhằm vào mình, song anh vẫn bị gắn mác gã đàn ông tồi tệ trong mắt công chúng. Đến năm 2018, cuộc hôn nhân của cặp đôi chính thức kết thúc sau 1 thời gian giày vò lẫn nhau.

Mất đến 5 năm, Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Ảnh: Sina.

Nguồn: China Times, QQ