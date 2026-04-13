Từ Tử Kỳ bước chân vào showbiz từ khá sớm và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của cô sớm khép lại khi quyết định kết hôn với Lý Gia Thành – con trai tỷ phú Lý Triệu Cơ giàu có bậc nhất Hồng Kông.

Cuộc hôn nhân này từng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực, không chỉ bởi độ hoành tráng mà còn vì những lời đồn xoay quanh việc cô được "đào tạo" từ sớm để trở thành nàng dâu hào môn chuẩn mực.

Kịch bản cuộc đời của Từ Tử Kỳ thực ra đã được mẹ cô viết sẵn từ thuở nhỏ. Năm cô 5 tuổi, cả gia đình chuyển sang Sydney (Úc). Tại đây, cô không phải làm bất kỳ việc nhà nào. Mẹ thường nói với cô: "Đôi tay của con là để đeo nhẫn kim cương, không phải để rửa bát".

Lịch học của Từ Tử Kỳ kín đặc từ lịch sử nghệ thuật, tiếng Pháp, piano cho tới cưỡi ngựa. Năm 14 tuổi, cô được công ty người mẫu phát hiện trong một trung tâm thương mại và bước chân vào showbiz. Nhưng mục tiêu không phải để nổi tiếng, mà đây chỉ là "bệ phóng" để tiếp cận giới hào môn.

Để không ảnh hưởng "giá trị bản thân", mẹ Từ Tử Kỳ kiểm soát rất nghiêm sự nghiệp: không chụp ảnh gợi cảm, không có cảnh thân mật với bạn diễn nam, luôn giữ hình tượng trong sáng. Sau đó, cô học thạc sĩ tại University College London và tiếp tục nâng cao "hào quang học vấn".

Sau khi kết hôn, Từ Tử Kỳ gần như rút khỏi showbiz và toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Trong 8 năm, cô lần lượt sinh 4 con cho chồng thiếu gia và xây dựng hình ảnh người phụ nữ của gia đình. Chính vì vậy, truyền thông từng gán cho cô biệt danh gây tranh cãi – "máy đẻ" của Cbiz.

Ở thời điểm hiện tại, Từ Tử Kỳ vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, Từ Tử Kỳ vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh và làn da mịn màng cùng thần thái quý phái đặc trưng. Phong cách của cô thiên về sự sang trọng, kín đáo nhưng toát lên đẳng cấp của một "phu nhân hào môn".