Nhan sắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Trong dàn thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam năm nay, Doãn Hải My sinh năm 2001 được đánh giá là một trong những cái tên được rất nhiều người chú ý.



Cô gái 19 tuổi gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ", vóc dáng nuột nà, 3 vòng đâu ra đấy. Bởi vậy mà chẳng có gì lạ khi Hải My nhanh chóng được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu năm nay.

Nhan sắc thí sinh Doãn Hải My.

Giữa 60 cô gái tài sắc lọt vào vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu năm nay, Doãn Hải My sở hữu làn da căng bóng, mịn màng và đôi môi hồng hào. Dù không make-up và thường xuyên để mặt mộc, Doãn Hải My vẫn vô cùng xinh đẹp.

Hiện tại, Doãn Hải My đang là sinh viên năm 2 Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô gái trẻ còn sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ như 12 năm liên tiếp là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, tiếng Trung giao tiếp,... Ngoài ra, người đẹp còn theo học piano chuyên nghiệp từ nhỏ và có năng khiếu hát, vẽ và múa.

Dân mạng phát hiện ra dấu hiệu hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My qua tài khoản mạng xã hội.

Với chiều cao 1m73, Doãn Hải My được đánh giá rất cao trong dàn 60 thí sinh ở vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Mới đây, bất ngờ Doãn Hải My vướng tin đồn đang hẹn hò cầu thủ Văn Hậu. Theo đó, fan bất ngờ khi trên trang Instagram cá nhân của Đoàn Văn Hậu (danh thủ mang áo số 5 của đội tuyển U23 Việt Nam) xuất hiện cô gái Doãn Hải My. Trước tin đồn này, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn im lặng.