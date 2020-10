Thí sinh hot nhất nhì Hoa Hậu Việt Nam 2020 có động thái đầu tiên giữa tin đồn hẹn hò Văn Hậu, còn nam cầu thủ?

Trong lúc cận kề đêm bán kết Hoa Hậu Việt Nam 2020 thì thí sinh nổi bật nhất nhì cuộc thi Doãn Hải My bất ngờ vướng nghi vấn đang hẹn hò cầu thủ Văn Hậu. Cụ thể, Doãn Hải My là cô gái duy nhất Việt duy nhất được nam cầu thủ follow trên Instagram. Về phía Doãn Hải My, cô cũng công khai ấn theo dõi Đoàn Văn Hậu trên MXH.



Không lên tiếng về tin đồn hẹn hò, tuy nhiên mới đây thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã có động thái mới trên MXH. Cụ thể, Hải My đã đăng tải khoảnh khắc cận khuôn mặt xinh đẹp, dường như cô đang tham gia 1 hoạt động của BTC cuộc thi.

Người đẹp 2k1 cũng không có thêm bất kì chia sẻ nào mà chỉ đính kèm icon mặt cười. Có vẻ như Doãn Hải My đang phớt lờ tin đồn hẹn hò Đoàn Văn Hậu để dành toàn bộ sự chú tâm vào cuộc thi.

Doãn Hải My chia sẻ khoảnh khắc đang thực hiện 1 hoạt động của BTC Hoa Hậu Việt Nam, cô phớt lờ tin đồn đang hẹn hò cầu thủ Văn Hậu

Về phía Đoàn Văn Hậu, nam cầu thủ đã "mất bóng" trên MXH suốt hơn 1 ngày qua. Giữa lúc các diễn đàn mạng rần rần chia sẻ chuyện anh hẹn hò Doãn Hải My thì nam cầu thủ không lên tiếng hay cập nhật thêm bất kỳ hình ảnh, chia sẻ nào mới. Chính những điều này đang khiến người hâm mộ rất nóng lòng chờ người trong cuộc lên tiếng để nói rõ thực hư.

Đến hiện tại, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn giữ nguyên trạng thái follow nhau trên MXH





Đoàn Văn Hậu không có bất kì chia sẻ nào trong suốt 1 ngày qua

Được biết, Doãn Hải My là thí sinh gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và học vấn khủng. Cô hiện đang là sinh viên năm nhất của Đại học Luật Hà Nội, 12 năm đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung... Doãn Hải My là cái tên được fan sắc đẹp đặt nhiều kỳ vọng trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020.



Nhan sắc đời thường ấn tượng của Hải My





Top 60 thí sinh Hoa Hậu Việt Nam sẽ bước vào đêm bán kết diễn ra vào ngày 10/10 tới. Hiện tại, các cô gái đang dành nhiều thời gian luyện tập và chuẩn bị cho đêm thi này

Ảnh: Instagram nhân vật