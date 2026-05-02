HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhan sắc thật của "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng khiến dân tình sốc nặng, bảo sao hải quan cũng phải chặn lại

VY ANH |

Xuất hiện tại sự kiện, "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" khiến khán giả choáng váng với nhan sắc của cô.

Ngày 2/5, tờ 163 đưa tin Lý Nhược Đồng vừa tham dự sự kiện tại 1 trung tâm thương mại ở Tô Châu (Trung Quốc). Trong những bức ảnh cam thường không chỉnh sửa, nàng "Tiểu Long Nữ" có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi, thần thái rạng rỡ. Không cần filter làm đẹp hỗ trợ, vóc dáng của cô vẫn vô cùng nổi bật với phần bụng phẳng lỳ, săn chắc, vòng eo thon nhỏ chỉ 56 cm và không hề có dấu hiệu chảy xệ.

Trên MXH, diện mạo như bị thời gian bỏ qua, đi ngược quy luật tạo hóa và khả năng giữ gìn nét thanh xuân của Lý Nhược Đồng khiến dân tình trầm trồ, sửng sốt. Công chúng xứ tỷ dân bày tỏ người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp phá vỡ mọi định kiến về tuổi tác khi thoải mái diện trang phục ôm sát, tự tin khoe hình thể ở tuổi 60. Những năm qua, netizen xứ tỷ dân gọi Lý Nhược Đồng là "nữ thần bất tử" của Cbiz.

Sắc vóc trẻ trung của Lý Nhược Đồng qua cam thường ở tuổi 60. Nguồn: Xiaohongshu.
- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Lý Nhược Đồng đẹp không góc chết, thần thái rạng rỡ trong sự kiện. Ảnh: Xiaohongshu.

- Ảnh 3.

Lý Nhược Đồng mặc bra thể thao khoe vòng eo 56 cm, không có mỡ thừa và vóc dáng thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo.

Để duy trì phong độ nhan sắc trẻ đẹp vượt thời gian, Lý Nhược Đồng theo đuổi lối sống kỷ luật suốt nhiều năm. Cô áp dụng chế độ ăn xanh sạch, hạn chế dầu mỡ, kiểm soát tinh bột và tăng cường rau củ quả trong khẩu phần hằng ngày. Đồng thời, nữ diễn viên còn có thoái quen tập luyện đều đặn dành ra 5 tiếng mỗi ngày để đến phòng gym. Lý Nhược Đồng từng chia sẻ: "Sản phẩm chăm sóc da tốt nhất chính là mồ hôi". Nhờ vậy, ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng vẫn có thể thực hiện những động tác khó như nhào lộn, nâng tạ nặng, leo núi trong nhà. Cô thậm chí còn không cần nhờ đến các công nghệ làm đẹp đắt tiền hay can thiệp thẩm mỹ vẫn có được vẻ ngoài tươi trẻ.

Tuy nhiên, nhan sắc bất tử này cũng khiến Lý Nhược Đồng gặp rối. Năm ngoái, ngọc nữ Cbiz từng bị nhân viên hải quan Thái Lan chặn lại chất vấn cực nghiêm vì ngoại hình đối lập với tuổi thật: "Đây có phải hộ chiếu của cô thật không? Có phải cô trộm của người khác không? Cô nhìn không giống sinh năm 1966 cho lắm". Sau giây phút hoảng hốt, Lý Nhược Đồng mới biết được trông cô quá trẻ đẹp, cứ như mới ngoài 30 tuổi chứ chẳng hề giống như người U60 nên mới bị phía hải quan Thái Lan chất vấn như vậy.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Lý Nhược Đồng từng bị hải quan chặn lại kiểm tra vì trông quá trẻ, không giống như người đã ở ngưỡng 60. Ảnh: Sina.

Lý Nhược Đồng là ngọc nữ đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được công chúng biết tới qua 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (1995) và Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (1997). Vẻ đẹp của Lý Nhược Đồng cho đến giờ vẫn được ca ngợi là kinh điển trong giới mỹ nhân phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung.

Cũng nhờ giữ được nhan sắc, Lý Nhược Đồng đến hiện tại vẫn được thương hiệu, nhà tổ chức sự kiện săn đón Theo tờ Sohu, mỗi lần tham dự sự kiện, Lý Nhược Đồng được trả thù lao 800.000 NDT (hơn 2,6 tỷ đồng). Ngoài ra, nếu muốn mời ngôi sao này làm người đại diện, nhãn hàng phải bỏ ra 4,5 triệu NDT (hơn 15,5 tỷ đồng)/ 2 năm.

- Ảnh 6.

Lý Nhược Đồng được mệnh danh là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh". Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

Tags

Tiểu Long Nữ

Thần Điêu đại hiệp

Lý Nhược Đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại