Nhan sắc thật của Lâm Khánh Chi

Cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với chồng kém 8 tuổi tên Phi Hùng. Sau thời gian chung sống, cả hai quyết định ly hôn vào cuối năm 2021. Hậu đường ai nấy đi, Lâm Khánh Chi nhận trách nhiệm nuôi nấng và chăm sóc cho con trai.

Khi tham gia một sự kiện mới đây, Lâm Khánh Chi có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại. Giọng ca sinh năm 1977 cho biết cô vẫn đang độc thân và chưa có mối quan hệ tình cảm mới. Bên cạnh đó, sau khi trải qua nhiều lần can thiệp thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi tiết lộ bản thân chưa có kế hoạch tiếp tục “dao kéo”.

Lâm Khánh Chi tiết lộ với truyền thông: "Tôi vẫn đang độc thân. Hiện tại, Lâm Khánh Chi đã hài lòng 95% rồi. Sắp tới có làm nữa hay không thì chưa biết. Hiện tại thì tôi nghĩ rằng không có ý định làm nữa".

Lâm Khánh Chi chia sẻ với truyền thông khi tham gia sự kiện. Nguồn: saigonstories_channel

Dưới phần bình luận, một số cư dân mạng cho rằng cô để lộ dấu hiệu lão hóa ở vùng cổ, khác với hình ảnh do chính cô đăng tải. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại bênh vực, cho rằng việc chỉnh sửa ảnh để bản thân trông trẻ trung hơn trên mạng xã hội là điều dễ hiểu, nhất là khi cô đã trải qua không ít ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhiều netizen nhận xét Lâm Khánh Chi để lộ rõ dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi ly hôn vào năm 2021, cô cho biết hiện vẫn chưa có bạn trai mới. Ảnh: FBNV

Trong một livestream, Lâm Khánh Chi từng lên tiếng chia sẻ cả hai đều có lỗi. Dù đã ly hôn nhưng thi thoảng cô vẫn nhớ về những kỷ niệm cũ, đăng tải hình ảnh bên nửa kia trên mạng xã hội.

Cô từng chia sẻ: “Em biết rất nhiều anh chị ghét em sau khi vợ chồng em ly dị. Thế nhưng điều đó chính em cũng không muốn, bởi vì cho tới giờ em vẫn nhớ về những kỷ niệm. 5 năm làm sao đã quên được? Không ai muốn mình ly dị chồng, không ai muốn mình có tới 2, 3 đời chồng để bị mang tiếng 2, 3 đời chồng. Nhất là em là người chuyển giới, em lại càng ngại vấn đề này, vì họ sẽ nói con này thế này thế nọ.

Em rất sợ điều đó. Trong chuyện này hôm nay, em nói luôn cuộc chia tay nào thì hai người, ai cũng đều có lỗi hết, nên mọi người hãy nhìn thoáng ra. Hết duyên, hết nợ thì xa nhau. Vậy thôi nên không có gì để mọi người phải nặng nề, phải ghét em”.

Tháng 12/2021, cả hai thông báo ly hôn do không còn chung quan điểm sống. Ảnh: FBNV

Khi đường ai nấy đi, Lâm Khánh Chi nhận trách nhiệm nuôi nấng và chăm sóc cho con trai. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2022, Lâm Khánh Chi sang Thái Lan để thực hiện ca phẫu thuật dây thanh quản với mong muốn sở hữu giọng nói nữ tính hơn. Trước những ý kiến cho rằng cô lạm dụng công nghệ làm đẹp, nữ ca sĩ cho biết mỗi người đều có quan điểm và góc nhìn riêng, vì vậy cô luôn chọn cách tôn trọng.

Theo chia sẻ của Lâm Khánh Chi, trước khi quyết định can thiệp phẫu thuật, cô đều tìm hiểu kỹ lưỡng về phương pháp cũng như công nghệ áp dụng nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Việc phẫu thuật xuất phát từ nhu cầu cá nhân, không mang tính cổ xúy hay khuyến khích người khác làm theo.

Năm 2012, giọng ca 7x thực hiện phẫu thuật chuyển giới thành nữ, đổi tên thành Lâm Khánh Chi. Ảnh: FBNV