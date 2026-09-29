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Nhan sắc thật của con gái MC Quyền Linh

Minh Ngọc
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Ở tuổi 18, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao khoảng 1,7m, phong cách thời trang ngày càng trưởng thành.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hạt Dẻ con gái MC Quyền Linh tại tuổi 18 - Ảnh 1.

Mỗi lần xuất hiện, Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc trong trẻo và nhẹ nhàng. Mới đây, Hạt Dẻ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong một đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị trước khi trang điểm. Khác với hình ảnh chỉn chu thường thấy tại các sự kiện hay trong những bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, con gái MC Quyền Linh lần này để lộ gương mặt không son phấn.

Dù không trang điểm cầu kỳ, Hạt Dẻ vẫn nhận về nhiều lời khen nhờ làn da sáng, đường nét thanh tú cùng vẻ ngoài trẻ trung đúng với lứa tuổi. Trong đoạn video, Hạt Dẻ xuất hiện với phong cách đơn giản, để tóc tự nhiên và trò chuyện thoải mái trong lúc trang điểm. Chính sự tự nhiên này khiến nhiều người dành lời khen cho visual của ái nữ nhà Quyền Linh, cho rằng cô sở hữu nhan sắc nổi bật ngay cả khi chưa được trang điểm cầu kỳ.

Hạt Dẻ để lộ gương mặt mộc không son phấn. Nguồn: @colin_me_makeup

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hạt Dẻ con gái MC Quyền Linh tại tuổi 18 - Ảnh 2.

Dù không trang điểm cầu kỳ, Hạt Dẻ vẫn nhận về nhiều lời khen nhờ làn da sáng, đường nét thanh tú cùng vẻ ngoài trẻ trung đúng với lứa tuổi. Nguồn: @colin_me_makeup

Thời gian gần đây, Hạt Dẻ ngày càng nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng gia đình hoặc tham gia các hoạt động công khai. Bên cạnh chiều cao nổi bật, cô còn được nhận xét có phong thái nhẹ nhàng và gu thời trang phù hợp với hình ảnh nữ sinh. Ở tuổi 18, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao khoảng 1,7 m cùng gu thời trang ngày càng trưởng thành và năng động, đồng thời có niềm yêu thích đặc biệt với thể thao.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hạt Dẻ con gái MC Quyền Linh tại tuổi 18 - Ảnh 3.

Thời gian gần đây, Hạt Dẻ ngày càng nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng gia đình hoặc tham gia các hoạt động công khai. Ảnh: FBNV

Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2008, là con gái thứ hai của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cùng chị gái Lọ Lem, cô sớm nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách trong trẻo và những khoảnh khắc đời thường được gia đình chia sẻ trên mạng xã hội.

Quyền Linh từng nhiều lần cho biết vợ chồng anh luôn dạy các con sống tự lập, biết trân trọng giá trị của sức lao động và đồng tiền, thay vì dựa dẫm vào điều kiện của gia đình. Bên cạnh đó, nam MC và bà xã cũng tôn trọng mọi lựa chọn của hai con, sẵn sàng trở thành hậu phương để đồng hành trên con đường mà các con theo đuổi.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hạt Dẻ con gái MC Quyền Linh tại tuổi 18 - Ảnh 4.
Nhan sắc tuyệt đẹp của Hạt Dẻ con gái MC Quyền Linh tại tuổi 18 - Ảnh 5.
Nhan sắc tuyệt đẹp của Hạt Dẻ con gái MC Quyền Linh tại tuổi 18 - Ảnh 6.

Ở tuổi 18, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao khoảng 1,7m, phong cách thời trang ngày càng trưởng thành. Ảnh: FBNV

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Tags

hạt dẻ

mai thảo linh

Quyền Linh

Dạ Thảo

Nữ Sinh

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