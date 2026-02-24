Nhan sắc Song Hye Kyo thời yêu Hyun Bin gây sốt trở lại, 16 năm trời trôi đi mà như hôm qua với hôm nay

Naver đưa tin mới đây hình ảnh Song Hye Kyo tại một sự kiện quảng bá phim ở Đài Loan, Trung Quốc bất ngờ gây chú ý với khán giả. Trong đó, nữ diễn viên xuất hiện với bộ váy đen tay bồng, kiểu tóc xoăn nhẹ buộc lệch vừa ngây thơ vừa sang trọng. Nữ diễn viên mặc đầm chữ A ngắn giúp cô ăn gian chiều cao và tạo được sự trẻ trung hơn tuổi.

Song Hye Kyo cao khoảng 1m58 nhưng nữ diễn viên rất giỏi chọn trang phục để tạo sự cân đối

Vẻ đẹp như Thần Vệ Nữ của Song Hye Kyo 16 năm trước gây sốt

Đây là thời điểm tháng 4/2010, Song Hye Kyo quảng bá cho bộ phim Thế Giới Mà Họ Đang Sống (Worlds Within). Tác phẩm này đã phát sóng tại Hàn Quốc năm 2008, nhưng đến năm 2010 mới ra mắt tại Đài Loan. Bên cạnh việc quảng bá phim, Song Hye Kyo còn tới tham gia diễn xuất trong dự án Great Master (Nhất Đại Tông Sư) của đạo diễn Vương Gia Vệ tại Đại lục.

Thế Giới Mà Họ Đang Sống không chỉ là một tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Song Hye Kyo mà còn se duyên cho cô và tài tử Hyun Bin. Cả hai hẹn hò trong khoảng 3 năm, chia tay ngay trước khi Hyun Bin đi thực hiện nghĩa vụ vào tháng 3/2011.

Trong phim, cả hai có nhiều cảnh tình tứ, Song Hye Kyo - Hyun Bin phải thực hiện vô số cảnh hôn nhau. Hyun Bin từng bình luận về tần suất hôn trên màn ảnh của hai người họ: "Mọi người cứ hay trêu chúng tôi rằng 'Hai người đừng hôn nhau nữa, hôn gì mà lắm thế'. Khi xem lại phim, phải công nhận là tôi và cô ấy đã hôn nhau quá nhiều thật".

Song Hye Kyo thường xuyên được khen ngợi vì loạt ảnh cũ "thần thánh"

Nữ diễn viên dường như chưa từng có khoảnh khắc xấu trong cuộc đời

Tuy nhiên, cuộc tình của họ nhanh chóng kết thúc. Hiện tại, Hyun Bin có một gia đình hạnh phúc bên nữ diễn viên cũng nổi tiếng không kém là Son Ye Jin. Trong khi đó, Song Hye Kyo giữ trạng thái độc thân sau khi ly hôn cùng tài tử Song Joong Ki.

Trong khi Hyun Bin ngày càng phong độ lịch lãm thì Song Hye Kyo được khen vẫn trẻ trung xinh đẹp và dường như không thay đổi. Nữ diễn viên để tóc ngắn năng động, tùy thuộc vào cách trang điểm cô sẽ có những vibe khác nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng "đóng băng thời gian" của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo hiện tại vẫn rất trẻ trung

Cô lựa chọn mái tóc ngắn cá tính năng động để làm mình trẻ hơn

Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ có dự án Slowly And Intensely đóng cặp với Gong Yoo ra mắt khán giả. Bộ phim có nội dung về tình bạn của cặp đôi chính Dong Gu (Gong Yoo) và Min Ja (Song Hye Kyo). Lấy bối cảnh cuộc sống của nghệ sĩ và những người làm nghề trong ngành truyền hình/giải trí Hàn Quốc những năm 1960-1970, đoạn giới thiệu đầu của phim được khen mang lại không khí hoài cổ rất tốt.

Kịch bản phim được viết bởi biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung, người từng giúp Song Hye Kyo nổi đình đám với 2 dự án là Gió Mùa Đông Năm Ấy và Thế Giới Họ Đang Sống. Lần thứ 3 hợp tác với biên kịch Noh, lần đầu tiên đóng cặp với Gong Yoo, Song Hye Kyo hứa hẹn sẽ một màn tái xuất bùng nổ sau liên tiếp những thành công từ các dự án gần đây. Lee Yoon Jung (được biết đến với Coffee Prince) giữ vai trò đạo diễn.

Song Hye Kyo là nghệ sĩ hiếm hoi của Trung Quốc nổi tiếng hơn 20 năm. Đồng thời, cô có tác phẩm vang danh khắp châu Á qua nhiều thập kỷ

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn là ngôi sao hạng A được các thương hiệu săn đón

Phim được đầu tư khủng lên tới 80 tỷ won, trong đó có sự tham gia của các diễn viên như Cha Seung Won, hoa hậu Honey Lee, Kim Seol Hyun. Tác phẩm gồm 22 tập, lên sóng vào quý IV năm 2026.

Nguồn: Naver