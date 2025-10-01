HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach

Hương Hương |

Từ một cô bé mồ côi, phải sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng của các đoàn từ thiện, giờ đây nữ ca sĩ trở thành "phú bà" showbiz Việt, sở hữu nhiều tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 1.

Lily Chen sinh năm 1995, từng giành á quân Tình bolero 2019. Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, nhờ ngoại hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp, Lily Chen còn hoạt động ở vai trò người mẫu, MC đài truyền hình Tây Ninh, tham gia đóng phim. Cô từng góp mặt trong một số dự án như Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, Chị em khác mẹ…

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 2.

Mới đây, Lily Chen còn tham gia thi hoa hậu khi ghi danh vào cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Dù không đạt thứ hạng cao nhưng nữ ca sĩ cũng để lại sự chú ý cho công chúng.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 3.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 có tuổi thơ vô cùng trầm luân. Chẳng những sinh ra trong một gia đình nghèo tại Tây Ninh mà Lily Chen còn bị cha ruột bỏ rơi, nhà nội không thừa nhận. Đã thiếu thốn tình thương của cha, năm Lily Chen 11 tuổi thì mẹ mất vì bệnh suy thận, để cô sống với bà ngoại.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 4.

Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên từ năm 9 tuổi, Lily Chen đã biết phụ bà ngoại kiếm tiền bằng các công việc ở quê như bẻ lá thuốc, hái ớt thuê, lượm ve chai, phụ bán hàng ở chợ. “Làm từ 3h sáng tới 7h sáng, em về đi học. Ngày nào cũng thế. Chiều học về lại đi hái ớt, bẻ lá thuốc, người ta tính tiếng hoặc cân ký trả tiền”, nữ ca sĩ từng kể.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 5.

Suốt những năm tuổi thơ, Lily Chen sống bằng tiền trợ cấp 400.000 đồng cho trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Và đi học gần như được miễn giảm toàn bộ vì con nhà nghèo. Quần áo mà cô bé mặc cũng đều là từ các đoàn từ thiện.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 6.

“Cứ 23 Tết, lại có đoàn từ thiện ở núi Bà Đen xuống cho nhà em gạo, chăn mền. Cái chăn ấy vá víu bằng rất nhiều miếng vải mà em sử dụng 6,7 năm liền. Đến đôi dép, hai bà cháu cũng phải mang chung. Em đi học thì mang, về lại trả cho ngoại đi”, nữ ca sĩ từng kể về tuổi thơ của mình.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 7.

Khó khăn lắm, Lily Chen cũng học hết cấp 2 rồi nghỉ đi làm công nhân ở xí nghiệp bánh tráng Trảng Bàng. Rồi được dì lo cho học hết cấp 3 và thi đỗ trường Nguyễn Tất Thành. Nhờ ngoại hình xinh xắn, sáng cô đi học, tối làm PG.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 8.

Cuộc thi Tình bolero với ngôi vị á quân là một bước ngoặt trong đời của nữ ca sĩ. Khi có điều kiện kinh tế, Lily Chen tiếp tục theo đuổi con đường học vấn về các ngành dược sĩ, quản trị kinh doanh, marketing, làm đẹp… đồng thời lấn sân sang kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư xây dựng.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 9.

Nhờ làm ăn giỏi, nữ ca sĩ sinh năm 1995 hiện sở hữu tài sản khủng khiến nhiều người mơ ước cùng cuộc sống sang chảnh.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 10.

Năm 2022, cô xây dựng biệt thự mang tên mình ở quê nhà Tây Ninh trên diện tích 2.200 m2. Biệt thự gồm hai lầu, được ca sĩ dùng để mở văn phòng công ty bất động sản do cô làm giám đốc và xây nhà thờ cha mẹ. Xung quanh biệt thự là hệ thống báo động vô cùng kiên cố. Ngay ngoài cổng vào là hồ cá coi nhỏ xinh với tiểu cảnh nhẹ nhàng.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 11.

Biệt thự có hai phòng ngủ, một phòng thay đồ, một phòng làm việc, một phòng thờ và một phòng gym. Lily Chen yêu thích phong cách tân cổ điển, vì vậy, cô cho thiết kế nhà theo kiến trúc này. Đá lát nhà là đá hoa cương nhập khẩu. Các thiết bị nội thất đa phần nhập từ châu Âu.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 12.

Chỉ riêng chi phí xây biệt thự này đã lên đến 46 tỷ đồng. Hiện tại, giá trị căn biệt thự này của nữ ca sĩ đã lên tới 70 tỷ.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 13.

Người đẹp 30 tuổi cho biết cô cũng xây thêm cho bà ngoại một căn nhà bên cạnh biệt thự để tiện đi lại.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 14.

Ngoài tài sản khủng, Lily Chen còn nổi tiếng là một tín đồ hàng hiệu và kim cương.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach- Ảnh 15.

Cô sở hữu những chiếc nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng, đi xe May Bach hơn chục tỷ.

ca sĩ

Lily Chen

May Bach

