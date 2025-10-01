Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi May Bach
Hương Hương |
Từ một cô bé mồ côi, phải sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng của các đoàn từ thiện, giờ đây nữ ca sĩ trở thành "phú bà" showbiz Việt, sở hữu nhiều tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Theo Đời Sống Pháp Luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhan-sac-nong-bong-cua-nu-ca-si-bi-cha-ruot-bo-roi-30-tuoi-o-biet-thu-2-200-m2-gia-70-ty-di-may-bach-a576776.html