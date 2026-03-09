Nhan sắc giả dối của thành viên nhóm nữ bị ghét nhất Kpop, ai bảo giống “công chúa Kpop” vậy?

Ra mắt cùng LE SSERAFIM vào năm 2022, Hong Eunchae được khán giả nhớ mặt nhờ hình ảnh maknae đáng yêu cùng năng lượng tươi sáng, dễ thương. Không chỉ ghi điểm nhờ khả năng performance ngày càng tiến bộ, nữ idol sinh năm 2006 còn gây thiện cảm với tính cách hoạt bát và sự thân thiện mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng mới đây, Eunchae bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi một đoạn video ghi lại cận cảnh nhan sắc ngoài đời của cô bị lan truyền rộng rãi.

Trong đoạn clip, Eunchae khi không có lớp filter “cà” lên, không thông qua bất kỳ thủ thuật chỉnh sửa nào, có phần kém sắc so với những hình ảnh được cô hay công ty đăng tải trên MXH. Nữ idol có dấu hiệu tăng cân nhẹ, khuôn mặt phúng phính hơn.

Eunchae bị chê kém sắc qua cam thường

Một số netizen còn soi ra kết cấu da của Eunchae đã không còn mịn màng như những đợt quảng bá trước, thậm chí lên khá nhiều mụn. Chưa kể, chiếc mũi tự và đôi mắt cũng khác hơn, dấy lên nghi vấn Eunchae đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng diện mạo của Eunchae trong đoạn clip khiến họ khó nhận ra so với hình ảnh quen thuộc trước đó, thường mang lại cảm giác hiền hoà và xinh xắn hơn. Nhiều người cho rằng hình trên mạng và hình thực tế khác một trời một vực.

Hình trên mạng và thực tế của Eunchae không hề giống nhau (Ảnh: IG)

Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến soi xét ngoại hình, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực nữ idol. Họ cho rằng Eunchae sinh năm 2006, vẫn đang ở độ tuổi trưởng thành nên việc gương mặt và vóc dáng thay đổi theo thời gian là điều hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, sự khác biệt giữa hình ảnh đời thường và ảnh chụp đã qua ánh sáng, góc máy hay chỉnh sửa cũng là điều khó tránh khỏi đối với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Thời gian gần đây, Eunchae cũng nhiều lần bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh với Jang Wonyoung. Một số bài đăng trên X cho rằng em út của LE SSERAFIM đang dần theo đuổi hình ảnh tương tự đàn chị, thậm chí gọi cô là “tiểu Jang Wonyoung”. Những tranh luận này xuất phát từ việc phong cách gần đây của Eunchae có khá nhiều điểm trùng hợp với Wonyoung, từ mái tóc dài uốn xoăn kết hợp mái bằng, layout makeup tông hồng trong trẻo cho đến các lựa chọn trang phục mang hơi hướng tiểu thư ngọt ngào.

Eunchae cũng nhiều lần bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh với Jang Wonyoung (Ảnh: IG)

Đáng chú ý, trong lần xuất hiện tại sân bay gần đây, Eunchae diện một bộ trang phục đến từ nhà mốt Miu Miu, thương hiệu đã gắn bó với Jang Wonyoung từ năm 2022 khi cô đảm nhiệm vị trí đại sứ toàn cầu. Dẫu vậy, không ít netizen cho rằng những cáo buộc này khá khiên cưỡng, thậm chí lạc quẻ. Mỗi người đều có màu sắc riêng và không ngoa khi nói về khoản ngoại hình, Jang Wonyoung dễ dàng lấn lướt Eunchae.

Năm 2024 có lẽ là một năm tam tai không chỉ đối với Eunchae mà cả đội hình LE SSERAFIM. Với sân khấu Coachella, LE SSERAFIM bị gán mác “thảm hoạ” và sự nghiệp dần đi xuống: nhạc số bết bát, album ngày càng giảm theo từng đợt comeback. Chưa kể, dù sở hữu đội hình cực mạnh và có độ nhiện cao như Sakura, Chaewon hay Yunjin.

Thảm hoạ Coachella 2024 khiến sự nghiệp của 5 nữ idol lao đao (Ảnh: X)

Trong khi aespa và IVE liên tục cán mốc triệu bản trong tuần đầu, thì LE SSERAFIM đang lệch ra khỏi quỹ đạo. So với EP Crazy hay album Unforgiven , Spaghetti là một bước thụt lùi đáng kể và điều này vốn đã có câu trả lời. Thời điểm đó, LE SSERAFIM chưa vướng bất kỳ tranh cãi nào qua lớn, nhạc hay mà trình diễn tốt nên các cô gái có được sự thiện cảm từ công chúng.

Kể từ ồn ào phát ngôn ngông cuồng tại Coachella, dân tình bắt đầu nhận ra tài năng của 5 nữ idol cũng có giới hạn, mọi thứ đều nhàng nhàng nhưng lại thường xuyên tự cao. Thế là công chúng nhìn vào LE SSERAFIM với ánh nhìn không còn ấn tượng đẹp. Thậm chí người hâm mộ cũng bỏ quên, danh tiếng và vị thế của nhóm trở nên mờ nhạt. Đến Chaewon - mẫu con gái được fan nam cực mê hay Sakura sở hữu lượng fan khủng, cũng khó có thể vớt vát chuyến này.