Nhan sắc đời thường của Công chúa Tây Ban Nha gây bão mạng

Phong cách giản dị cùng gương mặt bừng sáng giúp Leonor tạo thiện cảm lớn. Hình ảnh đời thường của cô được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội từ Instagram, X, Facebook đến Threads, TikTok... Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho "công chúa đẹp nhất châu Âu" như "Công chúa Leonor trông dễ thương và tươi tắn", "Cô ấy thật xinh xắn, giống cô gái nhà bên hơn là người thừa kế quyền lực", "Ở cô ấy toát lên phong thái tự nhiên, điềm tĩnh và thông minh", "Không cần đến những bộ trang phục lộng lẫy, cô ấy vẫn phát ra hào quang"...