Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham

Sau khi cùng gia đình Beckham theo dõi trận chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Kim Turnbull tiếp tục đi nghỉ dưỡng cùng Romeo, David, Victoria và Harper Beckham. Cô xuất hiện trên du thuyền của gia đình tại Saint-Tropez, sau đó cùng Romeo gặp nhà Beckham ở Portofino, Italy. Việc liên tục có mặt trong những dịp riêng tư khiến cô được một số trang giải trí gọi là “con dâu tương lai” của David và Victoria Beckham.