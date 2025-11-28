Nhan sắc cô gái 2002 khiến 2,2 triệu người say mê

Margarida Corceiro, người mẫu trẻ đến từ Bồ Đào Nha, hiện là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội lẫn trong giới thể thao khi gắn với mối quan hệ tình cảm cùng tay đua F1 Lando Norris.

Dù thường xuyên xuất hiện tại nhiều chặng Grand Prix, Corceiro cho biết trong cuộc trò chuyện với Jornal de Notícias rằng hào quang của F1 không phải điều thu hút cô. Cô thẳng thắn thừa nhận “không hiểu gì về xe đua”. Một phần lý do, theo lời người đẹp Bồ Đào Nha, là cô hoàn toàn không có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật hay vận hành xe đua. Cô đến các chặng F1 chỉ với một mục đích duy nhất: cổ vũ bạn trai.

“Tôi không thấy áp lực khi bị chú ý. Tôi có mặt ở đó vì một người mà tôi muốn ủng hộ. Tôi không liên quan gì đến môn thể thao này và cũng chẳng biết chút gì về xe. Tôi chỉ giỏi một điều: đứng sau ủng hộ ai đó”, cô nói.

Dù làm nghề người mẫu – lĩnh vực vốn đòi hỏi sự tự tin trước ống kính – Corceiro khẳng định cô không bao giờ cố tình thu hút máy quay. “Tôi không gọi máy quay đến. Đó không phải vai trò của tôi. Nếu họ quay thì quay, còn không thì cũng chẳng sao. Có nhiều lúc có cả chục ống kính xung quanh mà tôi thậm chí không nhận ra mình đang bị ghi hình”, cô chia sẻ thêm.

Lời giải thích này được đưa ra trong bối cảnh nhà đài ngày càng ưu tiên chèn hình ảnh WAGs trong các chặng đua F1 đã gây tranh cãi thời gian gần đây. Không ít người hâm mộ cho rằng điều này khiến diễn biến trên đường đua bị phân tán. Ngay cả Carlos Sainz cũng tỏ rõ sự không hài lòng khi một số pha vượt xe của anh, cũng như màn rượt đuổi căng thẳng giữa Alonso và Hamilton, không được lên sóng.

Ngay sau phản ứng tiêu cực, F1 đã điều chỉnh cách truyền hình ở chặng tiếp theo, gần như không còn chiếu bất kỳ WAG nào. Ban tổ chức khẳng định ưu tiên số một vẫn là mang đến những hình ảnh trọn vẹn nhất về cuộc đua và đảm bảo chuyên môn không bị xao nhãng.

Dù không am hiểu thể thao tốc độ, sự hiện diện của Corceiro vẫn là nguồn động viên lớn đối với Lando Norris trong hành trình hướng đến danh hiệu thế giới đầu tiên của sự nghiệp.

Sinh năm 2002 tại Santarém, Corceiro từng sang Anh theo học tại Millfield trước khi theo đuổi con đường người mẫu và influencer chuyên nghiệp. Cô trực thuộc Central Models và Angels Project. Forbes Bồ Đào Nha từng đưa Corceiro vào danh sách những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên Instagram, nơi cô sở hữu hơn 2,2 triệu người theo dõi, cùng gần 1 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Trước đó, cô từng có chuyện tình kéo dài bốn năm với tiền đạo João Félix, khiến tên tuổi của mình được nhắc đến nhiều hơn trong truyền thông quốc tế.

Corceiro lấn sân diễn xuất từ năm 2019 với vai diễn trong bộ phim truyền hình Prisioneira. Nhờ ngoại hình sáng và sự linh hoạt, cô tiếp tục đảm nhiệm các vai trong những dự án ăn khách như Bem me Quer, Quero É Viver hay Morangos com Açúcar. Năm 2024, Corceiro trở lại đầy nổi bật với vai nữ chính Eva trong A Fazenda. Trước đó, cô từng gây ấn tượng khi góp mặt tại chương trình khiêu vũ Dancing with the Stars phiên bản Bồ Đào Nha (2020).

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, Corceiro còn để lại dấu ấn trong thời trang. Người đẹp 23 tuổi từng xuất hiện trên Vogue Bồ Đào Nha, hợp tác cùng các thương hiệu như Intimissimi hay Alo Yoga. Mới đây, cô trở thành đại sứ của Kérastase, đồng hành trong chiến dịch có sự góp mặt của những biểu tượng sắc đẹp như Kate Moss và Emily Ratajkowski. Ngoài công việc người mẫu, Corceiro còn tham gia sáng lập thương hiệu đồ bơi thân thiện môi trường Missus Swimsuits.

Nhờ ngoại hình cuốn hút và tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Corceiro được xem là một trong những WAGs nổi bật nhất của làng đua F1, bên cạnh Kika Gomes hay Alexandra Saint-Mleux.

Tin đồn hẹn hò giữa Corceiro và Lando Norris bắt đầu xuất hiện vào tháng 5/2023. Đến năm 2024, Corceiro và Norris liên tục góp mặt cùng nhau tại nhiều sự kiện lớn, trong đó có Monte Carlo Masters. Tuy nhiên, phát ngôn của Norris vào tháng 8/2024 rằng anh “không có bạn gái” khiến công chúng hoài nghi về tình trạng của cả hai.

Mãi đến mùa giải Hungarian Grand Prix 2025, cặp đôi mới ngầm xác nhận mối quan hệ khi thoải mái thể hiện sự thân thiết trước giới truyền thông. Trong cuộc trò chuyện với The Sun, Norris cho biết anh cảm thấy “dễ chịu và được là chính mình” khi ở bên Corceiro, đồng thời tiết lộ đang thuyết phục cô thử sức với bộ môn golf mà anh yêu thích.