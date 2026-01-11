Nhan sắc Á hậu 60 tuổi vẫn nét ngây thơ từ chối yêu trai trẻ, lẻ bóng nhưng "giàu sụ"

Á hậu Dương Ngọc Mai (Strawberry Yeung) mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự lễ bế mạc Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa Trung Quốc 2025. Người đẹp xuất hiện trong bộ đầm đen hai dây, với phần cổ khoét sâu khoe đường cong táo bạo.

Xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1965 thể hiện phong thái tự tin, tạo nhiều dáng quyến rũ trước ống kính. Á hậu Ngọc Mai không khỏi bất ngờ và xúc động khi được rất đông người hâm mộ vây quanh xin chụp ảnh và ký tặng.

Dương Ngọc Mai được khen quá trẻ ở tuổi 60. Ảnh: Weibo.

Á hậu Ngọc Mai chia sẻ với HK01: "Tôi cũng không ngờ tại đây lại có nhiều người đến tìm tôi để chụp hình và xin chữ ký như vậy. Các fan còn đọc vanh vách những bộ phim tôi từng đóng, đúng là những người ủng hộ tôi thật sự".

Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng Ngọc Mai vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung tới khó tin, gương mặt hầu như không để lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Cô cũng được dân mạng khen ngợi với thân hình, làn da săn chắc.

"Dương Ngọc Mai không già đi hay sao", "Không thể tin được là cô ấy đã 60 tuổi", "Cô ấy dường như đã bị thời gian bỏ quên", "Nhìn Ngọc Mai, tôi cứ đinh ninh rằng cô ấy chưa quá 40 tuổi"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Á hậu Dương Ngọc Mai, từng được các chàng trai đôi mươi theo đuổi nhưng từ chối tình cảm, chấp nhận độc thân.



Trước khi gia nhập showbiz làm diễn viên, cô từng làm y tá. Tới năm 1988, Dương Ngọc Mai làm người mẫu bán thời gian. Sau một lần vô tình được mời quay quảng cáo tủ lạnh, Dương Ngọc Mai có cơ hội được tham gia một vai quần chúng trong một tác phẩm điện ảnh.

Nhận thấy tiền cát-xê đóng phim cao hơn nghề người mẫu, Dương Ngọc Mai vừa làm y tá vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi quay video ca nhạc karaoke, quảng cáo và đóng một số vai quần chúng.

Năm 1990, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á và giành giải Á hậu, đồng thời nhận hai giải phụ là Người đẹp ăn ảnh và Người có thân hình đẹp nhất. Sau cuộc thi, Ngọc Mai ký hợp đồng đóng phim với đài ATV.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Mpweekly vào năm 2022, Ngọc Mai cho biết cô sống độc thân nhiều năm. Từng có nhiều chàng trai trẻ theo đuổi, nhưng không ai khiến cô thấy rung động. Một số nguồn tin chia sẻ từng có thời điểm, Ngọc Mai được 13 người đàn ông theo đuổi cùng lúc.

Dương Ngọc Mai đóng phim cho ATV từ năm 1989 đến 1995 với nhiều bộ phim ấn tượng như: Phó Hồng Tuyết truyền kỳ, Ngạo kiếm chí tôn, Nhất thiên linh dị dạ chi huyết chú, Tiên hạc thần châm, Liệt hỏa hùng phong, Đổ thần bí cấp 93, Bích huyết thanh thiên trân châu kỳ,...

Nhan sắc thời trẻ của Dương Ngọc Mai.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ngọc Mai tạm rời làng giải trí vì nghe theo lời khuyên của bạn bè nhảy sang kinh doanh dịch vụ ăn uống. Được biết, nhờ "mát tay", Dương Ngọc Mai trở thành chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng Beppu Menkan Management Limited.

Ngoài ra, cô cũng là chủ sở hữu chuỗi thẩm mỹ YASashii Beauty Group. Theo HK01, chuỗi nhà hàng của cô hiện có hơn 10 chi nhánh ở Hong Kong (Trung Quốc), 2 chi nhánh ở Singapore, 3 chi nhánh ở Indonesia.

Sau khi trở thành "phú bà" giàu có trong lĩnh vực kinh doanh, Dương Ngọc Mai mới tái xuất đóng phim điện ảnh từ đầu năm 2000. Năm 2017, TVB mời cô quay lại đóng một vai phụ trong Thâm cung kế nhưng do không sắp xếp được lịch trình, Dương Ngọc Mai đành hủy bỏ việc quay phim.

Dương Ngọc Mai không cảm thấy cô đơn vì có người thân và nhiều bạn bè. Ngày thường, cô quá bận bịu, không có thời gian buồn chán, cô độc. Người đẹp thấy cuộc sống đủ đầy nhờ mạnh khỏe, tâm trạng vui vẻ. Á hậu đam mê đóng phim, cảm thấy hài lòng về công việc.