Nhan Phúc Vinh cưng vợ cỡ này, bảo sao Khả Ngân "mặt búng ra hạnh phúc"

Phong độ nhan sắc của Khả Ngân trong thai kỳ khiến nhiều người xuýt xoa.

Sau khi công khai tin vui mang thai con đầu lòng, cuộc sống của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh liên tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bộ ảnh mới với diện mạo xinh xắn.

Nữ diễn viên diện chiếc váy xanh pastel dáng rộng, có phần tay phồng cùng những đường xếp nếp điệu đà và kết hợp trang phục với chiếc mũ cói. Trong bộ ảnh, khi thì cô nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch trước ống kính, lúc lại bật cười thoải mái, tạo nên những khung hình đầy năng lượng.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, hình ảnh mới của Khả Ngân nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả dành lời khen cho phong độ nhan sắc của nữ diễn viên. Dù đang trong thai kỳ, Khả Ngân vẫn giữ được thần thái tươi tắn, đường nét gương mặt hài hòa, không vỡ nét.

Khả Ngân nhận nhiều lời khen bởi vẫn giữ phong độ nhan sắc trong thai kỳ

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Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc của Khả Ngân, cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều không kém chính là Nhan Phúc Vinh. Nhiều bình luận nhắc nam diễn viên chăm vợ quá đỉnh và luôn biết cách công khai tình cảm cho Khả Ngân một cách khéo léo. Đơn cử như mới đây, cư dân mạng phát hiện trên kênh TikTok của mình, Nhan Phúc Vinh chỉ follow duy nhất một tài khoản, không ai khác chính là Khả Ngân. Chỉ chi tiết nhỏ cũng đủ thấy sự trân trọng của nam diễn viên dành cho "nóc nhà" của mình.

Hay chỉ vài ngày trước thôi, cặp đôi còn được chú ý khi cùng xuất hiện cùng nhau. Theo đó, nam diễn viên đảm nhận vai trò chủ xị, đưa hội bạn chạy bộ đi ăn. Nhân dịp này, Nhan Phúc Vinh đưa bà xã ra mắt với bạn bè. Khoảnh khắc này mang đến hình ảnh gần gũi của cặp đôi sau khi công khai mối quan hệ, đồng thời cho thấy nữ diễn viên đã hiện diện trong những sinh hoạt ngoài công việc của Nhan Phúc Vinh.

Nhan Phúc Vinh gia nhập hội "chỉ follow mình em" trên TikTok

Nam diễn viên sơ hở là khoe vợ với bạn bè thân thiết

Hồi cuối tháng 8, màn cầu hôn của nam diễn viên cũng từng khiến mạng xã hội bàn luận sôi nổi. Để chuẩn bị cho màn cầu hôn này, Nhan Phúc Vinh đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Trong đoạn clip "đập hộp" quà của Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh chuẩn bị cho bạn gái 2 món quà gồm một chiếc túi hiệu và bộ trang sức cao cấp. Trong đó, gây chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen trên thị trường có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và tình trạng. Món quà còn lại là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model có giá khoảng 185 triệu đồng. Cộng thêm chiếc nhẫn cầu hôn cùng chi phí cho màn cầu hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, dân tình ước tính số tiền Nhan Phúc Vinh bỏ ra để đánh dấu cột mốc đặc biệt với Khả Ngân có thể xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Điều đáng nói không phải Nhan Phúc Vinh đã chi bao nhiêu, mà là sự tương phản giữa cách anh sống cho bản thân và cách anh dành cho người mình yêu. Nam diễn viên từng hài hước nói rằng mình "dành dụm bao năm không biết xài vào đâu", bởi ngoài xe đạp và những đôi giày chạy bộ, anh gần như chẳng có nhu cầu tiêu tiền cho bản thân. Thế nhưng đến khi cầu hôn Khả Ngân, những khoản tích cóp ấy lại được anh dùng để chuẩn bị cho người con gái mình muốn gắn bó lâu dài.

Một trong những hình ảnh rất đời thường nhưng lại cho thấy rõ cách Nhan Phúc Vinh chăm chút cho Khả Ngân là khi anh trở thành phó nháy cho nửa kia. Trong một chuyến đi cùng Khả Ngân, nam diễn viên không chỉ xuất hiện trong những khung hình của cô mà còn đứng phía sau máy ảnh, kiên nhẫn căn góc, chỉnh khung để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho bà xã.

Nhan Phúc Vinh không ngại chi tiền để cầu hôn Khả Ngân

Có người chồng yêu chiều như thế, bảo sao Khả Ngân luôn trong trạng thái hạnh phúc và năng lượng tích cực

Ảnh: FBNV