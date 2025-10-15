Nhận nhiệm vụ quan trọng từ Chính phủ, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thông tin đặc biệt

Ngày 15/10/2025, Vingroup công bố phát triển các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, gần 50.000 căn hộ có kế hoạch thực hiện tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn hộ đang thi công và đưa ra trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.

Hưởng ứng chiến lược phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đến năm 2030 của Chính phủ, Vingroup đã chủ động đăng ký đầu tư phát triển dự án NƠXH dưới thương hiệu Happy Home tại các địa phương trên toàn quốc.

Đến nay, chuỗi Happy Home đã được phát triển tại 4 Tỉnh là Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa; hiện đang có kế hoạch phát triển thêm tại 3 tỉnh, thành phố là Hưng Yên, TP HCM và Tây Ninh.

Cụ thể, tại Hải Phòng, Vingroup đã mở bán dự án Happy Home Tràng Cát (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ) có tổng diện tích 28,14ha, gồm 27 tòa nhà chung cư cao từ 7–9 tầng, quy mô 3.804 căn hộ, diện tích từ 28,8 - 70m2/căn. Ngoài ra, tại Dương Kinh (thuộc dự án Vinhome Golden City), VinGroup cũng đã quy hoạch thêm 8.000 căn NƠXH.

Tại Thanh Hóa, dự án Happy Home thần lạc tại phường Hạc Thành. Dự án có quy mô gần 9,2ha, bao gồm 18 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp 2.824 căn hộ, diện tích từ 45m2 – 71m2/căn. Dự án sẽ mở bán đợt 1 từ tháng 3/2025 và chuẩn bị mở bán đợt 2 từ ngày 15/10/2025.

Tại Quảng Trị, dự án Happy Home có quy mô 11.547ha, cung cấp 142 căn nhà ở tầng thấp (cao 3 tầng), diện tích đất 75m2 - 163,9m2. Hiện dự án đã được xây dựng hoàn thiện và chuẩn bị thông tin chuẩn bị mở bán dự kiến vào tháng 11/2025.

Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai xây dựng dự án Happy Home trên tổng diện tích 87,64ha, quy mô 4.140 căn hộ NƠXH tại phường Bắc Cam Ranh.

Cùng với 4 tỉnh, thành phố trên, Vingroup cũng có kế hoạch phát triển các dự án Happy Home tại Hưng Yên (5.500 căn), TP.HCM (31.500 – 33.500 căn), Tây Ninh (2.300 căn).

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch tổng giám đốc Tập đoàn Group Group cho biết: “Với tinh thần sát cánh cùng chính phủ trong việc phát triển NƠXH, Vingroup đã phát triển các dự án với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo chất lượng vượt trội và đầy đủ tiện ích, tương đương với các nhà thương mại. Hiện nay, Tập đoàn đã chuẩn bị đầy đủ nguồn, thiết kế và mẫu NƠXH, sẵn sàng khởi động thêm các dự án địa phương ngay khi được hoàn thành các mục tiêu giao tiếp”.

Ngày 30/9, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn doanh nghiệp và địa phương tham gia chương trình phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, 18 doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm và uy tín được Bộ Xây dựng đề xuất tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong đó có Tập đoàn Vingroup và loạt các doanh nghiệp lớn khác trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản. Bộ Xây dựng đồng thời xác định 15 địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao nhất gồm: TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Trị… để bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 – 2030. Theo Bộ Xây dựng, việc lựa chọn đồng thời doanh nghiệp và địa phương trọng điểm sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, đồng thời bảo đảm mục tiêu an sinh nhà ở mà Chính phủ đặt ra.







