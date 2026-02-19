Nhận lì xì Tết 3 triệu đồng, người đàn ông liên tiếp nhận thông báo trừ tiền, tài khoản về 0 đồng chỉ sau 5 phút

Mới đây, một người đàn ông họ Lưu tại Bắc Kinh (Trung Quốc) khi đang xem video ngắn thì bất ngờ thấy một quảng cáo hấp dẫn hiện lên. Quảng cáo thông báo ông có phong bao lì xì Tết trị giá 888 NDT (khoảng 3,3 triệu đồng) và cần nhấp vào để nhận trước khi hết hạn.

Sau khi truy cập, ông được chuyển tới một trang web hiển thị tiền đã được chuyển vào tài khoản nhưng yêu cầu liên kết tài khoản tên thật để hoàn tất xác minh danh tính.

Tin tưởng làm theo hướng dẫn, ông nhập thông tin cá nhân và mã xác minh, liên kết tài khoản ngân hàng với trang web này. Chỉ trong vòng 5 phút, tài khoản của người đàn ông đã bị trừ hết số tiền, hàng nghìn NDT bị chuyển đi theo nhiều đợt thanh toán. Khi liên tiếp nhận thông báo trừ tiền, ông mới nhận ra mình đã bị lừa.

Ảnh minh hoạ

Một trường hợp khác là bà Lý (Hắc Long Giang, Trung Quốc) đã nhấp vào đường link “tặng lì xì Tết” xuất hiện trong nhóm WeChat gia đình. Trang web được thiết kế tinh vi, quảng cáo người dùng có thể nhận ngay 888 NDT và yêu cầu nhập số điện thoại, số chứng minh nhân dân cùng thông tin thẻ ngân hàng. Dù hiển thị thông báo rằng lì xì sẽ được gửi trong vòng 24 giờ, nhưng đến ngày hôm sau bà phát hiện hơn 3.000 NDT (11 triệu đồng) đã bị chuyển khỏi tài khoản.

Lực lượng chức năng Trung Quốc cho biết các đối tượng lừa đảo thường giả mạo tin nhắn “nhận lì xì”, “trúng tiền thưởng” từ các tổ chức chính thức như ngân hàng hoặc sàn thương mại điện tử để dụ người dùng nhấp vào liên kết và nhập thông tin cá nhân, từ đó đánh cắp dữ liệu phục vụ gian lận tài chính.

Bên cạnh đó, nhiều đường link hoặc ứng dụng được cài sẵn mã độc có khả năng điều khiển điện thoại từ xa, chặn mã OTP ngân hàng và tự động thực hiện giao dịch chuyển tiền mà nạn nhân không hay biết. Ngoài ra, tội phạm còn mạo danh bạn bè hoặc người thân bằng ảnh đại diện giả, biệt danh giả hay hình ảnh do AI tạo ra để gửi “lì xì năm mới”, thậm chí khuyến khích nạn nhân chuyển tiếp nhằm mở rộng phạm vi lừa đảo.

Khi đã chiếm đoạt được tiền, chúng nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để che giấu dấu vết và gây khó khăn cho việc truy tìm.

Ảnh minh hoạ ﻿

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng các phong bao lì xì hợp pháp sẽ không yêu cầu người dùng nhập mật khẩu, mã OTP hay tải ứng dụng lạ. Mọi người cần đặc biệt cảnh giác khi biểu tượng lì xì có màu sắc hoặc đường viền bất thường, trang web tải chậm hoặc bị treo, xuất hiện yêu cầu đăng nhập lại hay bị chuyển hướng sang trang xác minh danh tính ngoài nền tảng.

Ngay cả khi liên kết được gửi từ người quen, việc xác nhận lại qua điện thoại hoặc cuộc gọi video vẫn là cần thiết, đồng thời tuyệt đối không nhập mật khẩu hay mã xác nhận trên các trang web không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp phát hiện bị lừa, người dùng cần nhanh chóng đổi mật khẩu các tài khoản thanh toán và ngân hàng trực tuyến, khóa thẻ liên quan và gọi ngay số cơ quan chức năng để kích hoạt cơ chế dừng thanh toán khẩn cấp nhằm thu hồi tiền bị chiếm đoạt.

Theo Dahe Daily