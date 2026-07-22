Nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng, siêu dự án vượt sông Hồng gần 20.000 tỷ đồng, nối Tây Hồ với Đông Anh có tiến độ ra sao?

Cầu Tứ Liên hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục công trình nổi, công trình ngầm và hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025

Thời gian qua, hàng loạt dự án cầu vượt sông Hồng được Hà Nội đẩy mạnh triển khai nhằm tăng cường kết nối giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị. Nổi bật trong số đó là dự án cầu Tứ Liên, nơi các mũi thi công đang bám sát tiến độ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để kiểm điểm tiến độ giải phòng mặt bằng (GPMB), thi công các cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống vào ngày 21/7 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì.

Cầu Tứ Liên hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục công trình nổi, công trình ngầm và hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời. Tiến độ thi công hiện đạt khoảng 14,02%, chậm so với kế hoạch điều chỉnh.

Để tạo điều kiện cho nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30/7.

Đồng thời, việc cấp phép và tổ chức di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng, các công trình hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trước ngày 25/7, không để phát sinh thêm các điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025. Dự án có tổng chiều dài 5,15 km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ; điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa xã Đông Anh.

Cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m). Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu gồm 4 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư khoảng 4.332 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,53 ha, khoảng 701 trường hợp thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội là chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.498 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn VinGroup và một số đối tác khác.

Tại lễ khởi công, Nguyên Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban Quản lý dự án phát huy tối đa trách nhiệm, đồng thời đề nghị các nhà thầu nỗ lực rút ngắn thời gian thi công xuống còn 24 tháng.

Việc đầu tư hoàn thành cây cầu sẽ tạo thuận lợi kết nối Trung tâm TP. Hà Nội với khu vực phía bắc, đông bắc sông Hồng, tỉnh Thái Nguyên, kết nối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và tuyến đường từ sân bay Gia Bình về Trung tâm TP. Hà Nội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của TP. Hà Nội và Vùng Thủ đô.

Hà Nội đôn đốc tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Tại cuộc họp đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cũng đã thông tin thêm tiến độ một số cây cầu đang thi công tại Hà Nội. Đối với cầu Ngọc Hồi, đơn vị đã đề nghị các xã Thanh Trì và Đại Thanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026.

Đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, trước ngày 25/8, sẽ hoàn thành di chuyển, hạ ngầm đường điện. Tại khu vực đất quốc phòng đã chi trả tiền bồi thường, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước 30/7.

Đối với dự án cầu Thượng Cát, tiến độ thực hiện hiện mới đạt khoảng 10,62%, thấp nhất trong các dự án đang triển khai.

Về hai dự án cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tiến độ thi công hiện đạt khoảng 39,5% đối với cầu Hồng Hà và 37,25% đối với cầu Mễ Sở.

Đối với dự án cầu Lệ Chi, công tác GPMB vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi còn 66 hộ dân có đất ở tại xã Phù Đổng chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện biểu đồ tiến độ đối với từng dự án ngay trong tháng 7 để làm cơ sở kiểm soát tiến độ hằng tuần. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu rà soát từng hạng mục công việc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đối với công tác quản lý đê điều, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu phương án cấp phép thi công linh hoạt trong mùa mưa, bảo đảm tuyệt đối an toàn đê điều nhưng vẫn tạo điều kiện để các dự án tận dụng thời gian thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Về công tác tài chính, Sở Tài chính được giao phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố chủ động mời đơn vị kiểm toán tham gia rà soát hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán ngay trong quá trình triển khai dự án, hạn chế phát sinh vướng mắc khi công trình hoàn thành.

Nhấn mạnh yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thường xuyên phối hợp, chủ động tháo gỡ các khó khăn phát sinh theo tinh thần "vướng ở đâu, xử lý ngay ở đó".

Thành phố sẽ tổ chức họp kiểm điểm tiến độ định kỳ ba tuần một lần để rà soát kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo xử lý những nội dung còn tồn tại, quyết tâm đưa các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống về đích đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn mới.



