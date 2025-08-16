Nhận hối lộ tiền tỉ, cựu huyện trưởng Trung Quốc vẫn trắng tay vì tin nhầm ‘con quan cấp cao’

Tờ Tin tức Buổi tối Trung Khánh (Trung Quốc) từng đưa tin vào tháng 8/2007 về vụ án của Truyền Chí Phúc - cựu Ủy viên Đảng ủy khu Giang Bắc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy giải phóng mặt bằng và tái định cư tiểu khu Giang Cái (thuộc khu Giang Bắc, huyện Vũ Long, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc). Ông ta đã nhận hối lộ 3,996 triệu nhân dân tệ (tương đương 8,44 tỷ VNĐ vào năm 2007), nhưng lại chọn nhầm người để "chạy chức quan cao hơn".

Sau một trận lở đất tại địa phương hồi tháng 5/2001 khiến nhiều người thương vong, Truyền Chí Phúc đã bị giáng chức Huyện trưởng huyện Vũ Long, xuống làm Ủy viên Thường vụ Khu ủy Giang Bắc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy giải phóng mặt bằng và tái định cư tiểu khu Giang Cái (thuộc khu Giang Bắc, huyện Vũ Long, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc). Ảnh minh họa tạo bởi AI

Bị giáng chức do lở đất

Theo các báo cáo, Truyền Chí Phúc trước đây từng giữ chức chủ tịch huyện Vũ Long. Tháng 5/2001, một trận lở đất đã xảy ra ở phía tây khu Giang Bắc, khiến nhiều người thương vong. Do đó, Truyền Chí Phúc đã bị giáng chức, xuống làm Ủy viên Thường vụ Khu ủy Giang Bắc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy giải phóng mặt bằng và tái định cư tiểu khu Giang Cái (thuộc khu Giang Bắc).

Từ đầu năm 2003 đến tháng 6/2006, Truyền Chí Phúc đã lợi dụng chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy giải phóng mặt bằng và tái định cư tiểu khu Giang Cái để hỗ trợ Công ty TNHH Thực nghiệp Minh Du, Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm Công nghệ Thái Hưng và Công ty TNHH Tập đoàn Thực nghiệp Ngũ Nhất đều có trụ sở tại thành phố Trùng Khánh thực hiện các dự án nhà ở tái định cư tại khu Giang Bắc, đồng thời điều phối các thủ tục xây dựng liên quan.

Nhờ đó, từ đầu năm 2004 đến tháng 4/2006, Truyền Chí Phúc đã nhận hối lộ tổng số tiền 3,996 triệu tệ (8,44 tỷ VNĐ).

Bị "con quan cấp cao" lừa

Với mong muốn được khôi phục chức vụ cũ, Truyền Chí Phúc đã mang phần lớn số tiền có được bất chính đến Bắc Kinh hòng "chạy chức".

Thông qua sự giới thiệu, Truyền Chí Phúc đã quen được một người tên là Triệu Khắc Minh để giúp ông ta “chạy chức”. Tuy nhiên, mặc dù Truyền đã đưa hàng trăm nghìn nhân dân tệ cho Triệu, người này vẫn không thể giúp ông ta khôi phục chức vụ cũ.

Mãi cho đến khi vụ án nhận hối lộ của Truyền Chí Phúc bị phanh phui, ông ta mới biết rằng Triệu Khắc Minh là một kẻ lừa đảo.

Hồ sơ của cơ quan kiểm sát cho biết, vào tháng 12/2004 tại Bắc Kinh, Truyền Chí Phúc được giới thiệu làm quen với Triệu Khắc Minh - người tự xưng là "con của một quan chức cấp cao". Từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2005, Truyền Chí Phúc đã đưa cho Triệu Khắc Minh hàng trăm nghìn nhân dân tệ "thù lao làm việc".

Sau đó, Triệu Khắc Minh lại giới thiệu Lại Tiểu Bằng - cũng là "con quan cấp cao", người tự nhận đã từng phục vụ trong chính quyền trung ương - với Truyền Chí Phúc. Triệu và Lại lợi dụng lòng ham muốn được phục chức của Truyền Chí Phúc, bịa đặt lý lịch gia đình và dụ dỗ ông ta bằng những hứa hẹn về việc phục chức hoặc thăng chức. Sau đó, hai kẻ này đã lấy cớ cần kinh phí “chạy chức” để tiếp tục lừa tiền của Truyền Chí Phúc, tổng cộng 400.000 tệ (842,2 triệu VNĐ).

Từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2005, Truyền Chí Phúc đã đưa cho Triệu Khắc Minh hàng trăm nghìn RMB "thù lao làm việc". Ảnh minh họa tạo bởi AI

Ngoài ra, thông qua sự giới thiệu của Truyền Chí Phúc, Triệu Khắc Minh còn quen được doanh nhân Tiêu Minh Du tại Trùng Khánh.

Tòa án nhận định Triệu Khắc Minh biết rõ việc Tiêu Minh Du bị Truyền Chí Phúc kiểm soát trong việc phát triển dự án tại địa phương; và ngược lại, Truyền Chí Phúc cần Triệu Khắc Minh cho mục đích “chạy chức” của mình. Trong bối cảnh đó, Triệu - người vốn không có năng lực thực hiện những dự án xây dựng - đã lợi dụng Truyền để gây sức ép với Tiêu, yêu cầu Tiêu chuyển nhượng dự án xây dựng mà doanh nghiệp này đang đảm nhiệm tại Giang Bắc cho Triệu, rồi Triệu lại chuyển dự án cho Tiêu, đồng thời thu “phí quản lý” 2 triệu tệ (4,22 tỷ VNĐ). Hành vi của Triệu Khắc Minh có các đặc điểm cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 7/2007, Truyền Chí Phúc bị Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Trùng Khánh kết án tù chung thân, tước quyền chính trị trọn đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Tháng 8/2007, Triệu Khắc Minh - người đã lừa Truyền Chí Phúc - đã bị kết án 14 năm tù giam và phạt tiền 100.000 tệ (211,3 triệu VNĐ) vì tội lừa đảo.