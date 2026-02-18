Nhận hàng triệu USD, quốc gia EU 'thả tự do' cho tàu dầu Nga sau khi truy đuổi

Con tàu mang tên Grinch trước đó bị lực lượng Pháp bắt giữ trên Địa Trung Hải hôm 22/1 vì nghi ngờ vận chuyển dầu vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Theo giới chức Pháp, Grinch khởi hành từ cảng Murmansk ở miền bắc Nga và treo cờ Comoros giả mạo. Sau khi bị chặn lại, tàu bị áp giải về cảng Marseille để phục vụ điều tra. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết con tàu đã rời vùng biển Pháp sau khi nộp khoản phạt “vài triệu euro” và chịu 3 tuần bị lưu giữ, gây tổn thất đáng kể.

“Việc lách lệnh trừng phạt châu Âu sẽ phải trả giá,” Barrot viết trên mạng xã hội X, nhấn mạnh Nga sẽ không thể tiếp tục tài trợ cho chiến dịch quân sự của mình thông qua “hạm đội tàu ma” hoạt động ngoài khơi châu Âu.

Cơ quan công tố và nhà chức trách hàng hải Pháp cho biết công ty sở hữu Grinch bị phạt vì không chứng minh được tính hợp pháp của quốc tịch treo cờ. Thuyền trưởng tàu, một công dân Ấn Độ 58 tuổi, đã bị chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý ngay sau khi tàu bị bắt giữ. Ông dự kiến hầu tòa trong tháng này vì bị cáo buộc không hợp tác với nhà chức trách trong quá trình kiểm tra.

Theo các nước phương Tây, Nga đang vận hành một “hạm đội bóng tối” gồm hơn 400 tàu dầu cũ, thuộc sở hữu của các công ty mờ ám đặt tại những quốc gia không áp đặt trừng phạt và thường xuyên treo cờ của các nước thứ ba. Mạng lưới này được cho là nhằm né tránh các biện pháp hạn chế của Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tính đến nay, Mỹ, Anh và EU đã đưa tổng cộng 640 tàu vào danh sách trừng phạt. Trong những tháng gần đây, phương Tây siết chặt các biện pháp kiểm soát, bao gồm việc bắt giữ và kiểm tra tàu trên biển. Riêng lực lượng Mỹ đã chặn hoặc tìm cách bắt giữ ít nhất bảy tàu liên quan đến dầu Venezuela bị cấm vận, trong đó có trường hợp tàu đổi sang treo cờ Nga giữa lúc bị truy bắt.

Theo Euronews