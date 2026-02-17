Nhận được video kiểu này, hãy nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng

Cảnh sát bang Michigan (Mỹ) vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn tội phạm công nghệ cao mới, trong đó kẻ gian sử dụng video được cho là tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tống tiền chủ xe.

Theo thông tin được đăng tải trên Carscoops, một người đàn ông tại Michigan bất ngờ nhận được tin nhắn qua WhatsApp kèm theo đoạn video ghi lại cảnh trước sân nhà mình. Trong video, một nhóm đối tượng đang phá hoại chiếc xe tải đỗ trong sân, thậm chí có hành vi rạch lốp.

Ngay sau đó, kẻ gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân chuyển 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) để chúng “dừng tay”. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn làm theo yêu cầu, người này nhận thấy nhiều chi tiết bất thường trong đoạn clip và nghi ngờ đây là sản phẩm bị thao túng bằng AI. Ông quyết định không chuyển tiền và báo ngay cho cơ quan chức năng.

Khi lực lượng cảnh sát có mặt kiểm tra thực tế, họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu xâm nhập hay phá hoại nào. Chiếc xe vẫn nguyên vẹn, lốp không hề bị hư hại. Qua xác minh ban đầu, cảnh sát nhận định đây là vụ lừa đảo sử dụng nội dung giả mạo nhằm gây áp lực tâm lý để buộc nạn nhân chuyển tiền trong thời gian ngắn.

Điều khiến giới chức lo ngại là mức độ cá nhân hóa của đoạn video. Hình ảnh bối cảnh sân nhà và đúng loại phương tiện mà nạn nhân đang sở hữu làm tăng đáng kể tính thuyết phục. Các chuyên gia cho rằng kẻ gian có thể thu thập dữ liệu từ các nền tảng bản đồ trực tuyến như Google Street View, sau đó kết hợp với công cụ AI để dựng nên một video giả nhưng trông như thật.

Công nghệ AI đang bị lợi dụng để tạo ra các kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi. (Ảnh minh hoạ)

Theo cảnh sát Michigan, mối nguy không chỉ nằm ở công nghệ deepfake mà còn ở việc tội phạm nắm được thông tin cá nhân như địa chỉ nhà và số điện thoại để thực hiện hành vi tống tiền nhắm đích danh. Khi AI ngày càng được tích hợp sâu vào đời sống, nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích lừa đảo cũng gia tăng tương ứng.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:

- Giữ bình tĩnh khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video bất thường.

- Tuyệt đối không chuyển tiền hoặc phản hồi các yêu cầu từ người lạ.

- Không bấm vào đường link không rõ nguồn gốc.

- Trực tiếp kiểm tra tình trạng tài sản trước khi tin vào nội dung kỹ thuật số.

- Báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu có dấu hiệu bị tống tiền.

Vụ việc tại Michigan được xem là lời cảnh báo rõ ràng về một xu hướng lừa đảo mới, nơi ranh giới giữa thật và giả ngày càng bị xóa nhòa bởi công nghệ AI.

Tham khảo Carscoops