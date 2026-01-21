Ngày 20/1, Công an tỉnh Lai Châu phát đi cảnh báo về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao đang đẩy mạnh hoạt động lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt nhắm vào người dân có liên quan đến các thủ tục đất đai trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ địa chính, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường, liên tục gọi điện cho người dân để tạo sức ép tâm lý.

Đáng chú ý, các đối tượng nắm khá rõ thông tin cá nhân của nạn nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ thửa đất, số tờ, số thửa… nhằm tạo lòng tin tuyệt đối. Sau đó, chúng dựng lên các tình huống “khẩn cấp”, thông báo sổ đỏ của người dân bị sai sót thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia hoặc chưa được cập nhật mã định danh đất đai.

Tiếp đó, các đối tượng đe dọa nếu không xử lý ngay, sổ đỏ sẽ bị “khóa”, không thể thực hiện giao dịch mua bán, thế chấp, thậm chí có nguy cơ bị thanh tra, thu hồi, khiến nạn nhân hoang mang và làm theo hướng dẫn.

Sau khi tạo được sự lo lắng, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân “làm việc trực tuyến”, yêu cầu kết bạn qua Zalo để gửi đường link hoặc file cài đặt các ứng dụng giả danh Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc ứng dụng Dịch vụ công.

Khi nạn nhân cài đặt các ứng dụng này, mã độc sẽ được kích hoạt, cho phép đối tượng theo dõi màn hình điện thoại, đọc tin nhắn chứa mã OTP ngân hàng và thực hiện các lệnh chuyển tiền từ xa mà chủ thiết bị không hề hay biết.

Để bảo vệ tài sản của chính mình và gia đình, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Lưu ý về thời gian làm việc : Cơ quan Nhà nước và cán bộ địa chính KHÔNG bao giờ làm việc qua điện thoại hay mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đều phải thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc Trụ sở cơ quan có thẩm quyền .

Tuyệt đối không truy cập đường link lạ : Không tải và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ các nguồn không chính thống hoặc theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân: Không cung cấp mã OTP, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu ứng dụng cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong trường hợp nghi ngờ đã bị lừa đảo hoặc cài đặt mã độc, người dân cần:

Lập tức ngắt kết nối Internet (WiFi/4G) hoặc tắt nguồn điện thoại.

Nhanh chóng liên hệ với đường dây nóng của ngân hàng để khóa thẻ và các dịch vụ ngân hàng điện tử.

Báo tin tố giác đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Cơ quan Công an khuyến nghị mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo này tới người thân, bạn bè để cùng nhau bảo vệ an toàn tài sản, góp phần giữ vững an ninh mạng.