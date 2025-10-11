Nhận được kiểu tin nhắn này, tắt nguồn điện thoại ngay nếu không muốn mất tiền tài khoản

Theo China News, hiện nay, cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh, loạt hình thức lừa đảo mang tên “lừa đảo viễn thông” đang ngày càng lan rộng. Loại hình này không cần gặp mặt trực tiếp mà chủ yếu được thực hiện qua điện thoại di động.

Nguyên nhân chính khiến lừa đảo viễn thông bùng phát là do bảo mật quyền riêng tư cá nhân còn yếu. Dữ liệu người dùng dễ dàng bị mua bán bởi các đối tượng buôn phần mềm, và dĩ nhiên cũng có thể rơi vào tay tội phạm lừa đảo. Gần đây, một chiêu trò mới xuất hiện khiến người nhận tin nhắn lừa đảo cần đặc biệt cảnh giác và tắt ngay điện thoại khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Lừa đảo hoàn tiền mua sắm trực tuyến

Kẻ gian thường thu thập thông tin mua hàng của người dùng, xác định những món hàng họ vừa đặt mua, rồi gửi tin nhắn báo rằng “giao dịch có sự cố” và cần được giải quyết. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân thực hiện “hoàn tiền” theo hướng dẫn.

Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một đường link (URL) để “hoàn tiền”. Khi người dùng thắc mắc “vì sao không hoàn tiền trực tiếp trên ứng dụng mua sắm?”, chúng viện lý do rằng làm vậy sẽ làm giảm số lượng đơn hàng, khiến dữ liệu cửa hàng bị xấu đi, và mong người dùng “giúp một chút”.

Nếu người dùng cả tin làm theo, họ sẽ bị dẫn tới một trang web giả mạo, được thiết kế giống hệt trang hoàn tiền thật. Trang này yêu cầu nhập tài khoản ngân hàng, mã xác minh và sau đó hiện thêm cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu thanh toán. Thực chất, toàn bộ thông tin này đều được gửi thẳng đến kẻ lừa đảo — và chỉ trong chớp mắt, tiền trong tài khoản của nạn nhân có thể bị rút sạch.

Do đó, nếu lỡ thao tác theo hướng dẫn của tin nhắn lừa đảo, ngay khi nhận được thông báo yêu cầu đăng nhập hoặc xác nhận thanh toán, người dùng cần tắt nguồn điện thoại ngay lập tức để ngăn chặn việc mã độc thâm nhập sâu vào hệ thống, lấy cắp dữ liệu ngân hàng và các thông tin cá nhân khác.

Lừa đảo bằng thiết bị theo dõi

Nếu những trò gian lận trước đây còn có thể tránh được nhờ vào sự cảnh giác và phán đoán cá nhân, thì phương thức lừa đảo sau đây lại tinh vi hơn nhiều. Đây là một hình thức lừa đảo công nghệ cao, khi tội phạm sử dụng thiết bị theo dõi đặc biệt được bí mật gắn tại những nơi chúng từng lui tới hoặc quen thuộc.

Thiết bị này hoạt động liên tục, có khả năng quét các số điện thoại di động trong phạm vi phủ sóng và chặn các mã xác minh (OTP) mà người dùng nhận được. Chỉ cần có số điện thoại và mã xác minh, kẻ gian đã đủ điều kiện để thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo trực tuyến.

Sau khi thiết bị được kích hoạt, tội phạm sẽ gửi tin nhắn giả mạo thông báo “tín hiệu mạng yếu”. Khi đó, người dùng thường nghĩ rằng điện thoại bị lỗi kết nối nên không nhận được mã xác minh, mà không hề hay biết thông tin cá nhân của mình đang bị đánh cắp. Nếu vẫn giữ điện thoại ở trạng thái bật, toàn bộ dữ liệu nhạy cảm như số CMND, tài khoản ngân hàng... có thể bị chiếm đoạt, dẫn đến việc bị rút sạch tiền trong tài khoản.

Vì vậy, khi nhận được tin nhắn báo tín hiệu mạng kém, người dùng cần lập tức tắt nguồn điện thoại để ngăn chặn kẻ gian xâm nhập, bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Những thủ đoạn này cực kỳ tinh vi, đến mức ngay cả một số cán bộ công an cũng từng trở thành nạn nhân. Lực lượng chức năng khuyến cáo: trong mọi trường hợp nghi ngờ, hãy tắt nguồn điện thoại ngay lập tức để ngăn chặn mã độc xâm nhập và bảo vệ dữ liệu quan trọng.

Bên cạnh đó, chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo người dân không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay tài khoản E-Banking theo yêu cầu từ người lạ. Hãy kích hoạt xác thực hai lớp cho các tài khoản mạng xã hội, và nếu bị hack hoặc chiếm quyền sử dụng, cần thông báo ngay cho bạn bè, người thân trong danh bạ để họ cảnh giác.

Đặc biệt, nếu nhận được tin nhắn từ người quen hỏi vay tiền, chuyển khoản hay nạp thẻ điện thoại, người dùng nên gọi điện hoặc gặp trực tiếp để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.