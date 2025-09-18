HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không làm theo: Có thể bị mất sạch tiền trong tài khoản

Đinh Anh |

Các chủ xe ô tô nên cảnh giác với cuộc gọi có nội dung này.

Cuộc gọi lừa đảo từ Trung tâm đăng kiểm: Cách bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo báo điện tử tỉnh Cao Bằng, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, giả danh nhân viên Trung tâm đăng kiểm thông báo việc phải thay đổi giấy chứng nhận kiểm định và tem đăng kiểm do “chuyển đơn vị chủ quản từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Xây dựng”. Các đối tượng đe dọa nếu không thay đổi sẽ bị Cảnh sát Giao thông xử phạt.

Cuộc gọi lừa đảo từ Trung tâm đăng kiểm: Cách bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn - Ảnh 2.

Ảnh: Báo điện tử tỉnh Cao Bằng

Thủ đoạn của các đối tượng là đọc chính xác thông tin cá nhân và phương tiện của chủ xe, yêu cầu kết bạn Zalo để gửi đường link kiểm tra số khung, số máy và làm thủ tục “cấp lại” tem, giấy chứng nhận kiểm định mà không cần đưa xe đến trung tâm.

Thực tế, các đường link này là giả mạo. Khi truy cập hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn, người dân có thể bị lộ lọt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu… gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính.

Trước thủ đoạn tinh vi trên, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo:

- Tuyệt đối bình tĩnh, cảnh giác trước mọi cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ và không làm theo hướng dẫn.

- Xác minh thông tin qua các kênh chính thống; không chuyển tiền vào tài khoản không rõ danh tính.

- Không truy cập vào đường link, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc

- Tuyệt đối không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hay bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ.

Hiện nay, mọi thủ tục kiểm định phương tiện chỉ được thực hiện trực tiếp tại các Trung tâm đăng kiểm hợp pháp. Tem và giấy chứng nhận kiểm định chỉ được cấp tại cơ sở đăng kiểm, không có việc cán bộ chủ động liên hệ, gửi tem hoặc giấy chứng nhận về tận nhà. Mọi khoản thu phí, lệ phí đều phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định pháp luật.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Mọi thông tin chính thống về đăng kiểm phương tiện được công bố tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm hợp pháp.

Theo Báo điện tử tỉnh Cao Bằng

