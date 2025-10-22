Nhận được cuộc gọi kiểu này, tắt máy ngay nếu không muốn mất sạch tiền tài khoản

Công an huyện Liên Giang nhờ khả năng phản ứng nhanh và cơ chế phối hợp nhiều bên, đã tranh thủ từng giây từng phút, ngăn chặn chính xác nhiều vụ lừa đảo, giúp người dân tránh thiệt hại tổng cộng khoảng 160.000 nhân dân tệ (khoảng 591 triệu đồng), thực sự dựng lên “lá chắn” bảo vệ tài sản của cộng đồng.

Ngăn chặn liên tiếp các chiêu lừa đảo

Gần đây, Công an Phúc Kiến (Trung Quốc) liên tiếp nhận được cảnh báo về các vụ lừa đảo mạo danh cơ quan công quyền. Tại Áo Giang, bà C. nhận được cuộc gọi FaceTime từ người tự xưng là công an, yêu cầu phối hợp điều tra vụ “rửa tiền”, đồng thời hướng dẫn bà đăng nhập tài khoản Apple lạ và tải phần mềm lạ. Ngay khi thiết bị của bà C. chuẩn bị bị kiểm soát, cảnh sát kịp thời can thiệp qua điện thoại, bảo vệ thành công 60.000 nhân dân tệ (khoảng 221 triệu đồng) trong tài khoản của bà.

Tương tự, bà Z. ở Giang Nam cũng gặp chiêu thức tương tự. Nhờ sự cảnh báo nhanh, cảnh sát đã ngăn bà Z. đăng nhập ID lạ và hướng dẫn các bước bảo vệ: khóa tài khoản, đổi mật khẩu, gỡ phần mềm lừa đảo, tắt FaceTime, giữ an toàn cho 10.000 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) của bà.

Ngoài mạo danh công an, lừa đảo bán thực phẩm chức năng cũng nhắm vào tiền của người dân. Công an xã Thái Lục Bắc nhận được cảnh báo về trường hợp ông L. Ban đầu, ông L. không hợp tác, thậm chí cúp điện thoại. Nhờ cảnh sát liên hệ với gia đình và giải thích chi tiết, ông L. mới chủ động đến công an để nhận cảnh báo.

Ông L. trước đó bị dụ cung cấp thông tin cá nhân và thêm bạn lạ trên WeChat, nhằm “tặng mẫu thử” nhưng thực chất là lừa đảo. Nhờ sự can thiệp kịp thời, ông L. xoá bỏ liên lạc với kẻ gian, giữ trên 90.000 nhân dân tệ (khoảng 332 triệu đồng) trong tài khoản.

Cảnh báo từ công an

Các thủ đoạn lừa đảo liên tục biến tấu, nhưng mục đích vẫn là chiếm đoạt tiền hoặc thông tin cá nhân quan trọng. Công an khuyến cáo người dân:

Cảnh giác cao : không nghe điện thoại, không thêm bạn lạ, nghi ngờ với chiêu “tặng quà miễn phí” hay “điều tra vụ án”;





Bảo vệ thông tin cá nhân : không tiết lộ tên, địa chỉ, mật khẩu, mã OTP, không nhấp vào liên kết lạ, không tải phần mềm không chính thức;





Liên hệ ngay cơ quan chức năng gần nhất





Bảo vệ tài sản là nhiệm vụ chung của công an và người dân. Mỗi người hãy chủ động học kiến thức phòng chống lừa đảo, nâng cao cảnh giác, cùng dựng “bức tường lửa” chống lừa đảo.

Nguồn: Sohu