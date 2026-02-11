Nhận được cuộc gọi bất ngờ từ các con, bố mẹ ở nhà phải rút cả tiền dưỡng già để lo Tết

Trong căn nhà nhỏ 2 tầng cũ, ông Hải và bà Dung ngồi đối diện nhau bên mâm cơm chiều đơn sơ. Tiếng tivi đang phát bản tin dự báo thời tiết nhưng tâm trí cả hai đều đang đặt ở cuốn sổ tay chi tiêu đặt trên bàn.

Tổng lương hưu của hai ông bà là 11 triệu đồng. Ở cái tuổi thất thập, số tiền ấy vốn dĩ đủ để ông bà sống thảnh thơi, thi thoảng thuốc thang và trà nước với bạn già. Nhưng năm nay, "áp lực" mang tên Tết lại đến theo một cách khác.

Niềm vui đi kèm nỗi lo

Cách đây một tuần, con cả gọi điện báo tin: "Tết này 3 nhà chúng con thống nhất về ăn Tết với bố mẹ nhé!".

Đó là tin mừng nhất trong năm, nhưng sau niềm vui là những nỗi lo. Bà tính toán nhẩm trong đầu: Tiền thịt thà, giò chả, ít nhất cũng mất vài triệu để nuôi 10 miệng ăn (cả con lẫn cháu) trong suốt một tuần Tết. Bánh kẹo, hoa quả, trà cà phê, tiếp khách khứa, họ hàng cũng ngốn một khoản không nhỏ. Tiền mừng tuổi, khoản này "nặng" nhất, vì các cháu giờ đã lớn, không thể mừng tuổi như thời 5-10 nghìn đồng được nữa. Rồi còn tiền nước ngọt, bia rượu cho con cháu...

Ông Hải thở dài, bàn tính với bà Dung là hai vợ chồng phải chủ động mà mua sắm, các con bận công việc, sát Giao thừa mới về thì không thể sắm sửa được gì đâu. Đừng để đến lúc đó mới thấy thiếu, chạy đi mua thì chẳng còn gì nữa.

Thực tế, cái khó của ông bà không phải là thiếu tiền ăn qua ngày, mà là nỗi lo "vỡ trận" tài chính. Với 11 triệu đồng, nếu tự tay lo liệu từ A đến Z cho một cái Tết đầy đủ cho cả đại gia đình, ông bà sẽ chẳng còn đồng nào dự phòng cho những tháng sau.

Bà Dung định nhấc máy gọi cho con gái cả, nhưng rồi lại đặt xuống vì sợ các con nghĩ bố mẹ tính toán, sợ các con đang khó khăn mà mình lại đòi hỏi, sợ danh dự của người làm cha làm mẹ bị tổn thương khi phải "ngửa tay" hỏi tiền con cái.

Kế hoạch "liệu cơm gắp mắm"

Để không bị động, ông Hải quyết định rút số tiền tiết kiệm ít ỏi mà ông bà dành dụm trước giờ để phòng khi ốm đau ra để trang trải chi phí trước.

Thay vì đợi sát Tết mới mua một lượt, bà Dung chia nhỏ khoản tiền ra từng phong bì riêng biệt. Bà dành riêng 6 triệu đồng cho thực phẩm chính (thịt lợn, gà lễ, gà ăn, giò chả, mắm muối, dầu ăn...), 3 triệu đồng cho bánh kẹo thắp hương và tiếp khách, bia rượu, nước ngọt, hoa quả, số còn lại dành để mừng tuổi.

Tận dụng tối đa "của nhà trồng được", ông Hải bắt đầu dọn dẹp lại mảnh vườn nhỏ sau nhà, chăm bón lại mấy luống cải và rau xà lách, dãy hành để Tết không phải mua rau xanh với giá "cắt cổ".

Bà Dung cũng đã mua sẵn măng khô, miến dong và gạo nếp cái hoa vàng từ sớm thay vì để giáp Tết vừa đắt đỏ, vừa thiếu hàng.

Hai ông bà cũng thống nhất năm nay không mua đào quất tiền triệu. Ông Hải tự tay cắt tỉa lại chậu mai già rồi đánh lên chậu, treo thêm ít đồ trang trí, vậy là có cây mai đón Tết.

Họ âm thầm chuẩn bị một cái Tết tươm tất nhất trong khả năng, vừa để đón các con về trong sự ấm cúng, để các con luôn cảm thấy bình yên và được lo tất cả khi trở về nhà.