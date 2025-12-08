Nhận được 5 kiểu tin nhắn này trên Zalo, bạn phải “báo xấu” ngay nếu không muốn bị chiếm quyền truy cập hoặc mất tiền trong tài khoản

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua các đường link gửi trên Zalo gia tăng mạnh với mức độ tinh vi hơn trước. Nhiều người dùng bị mất quyền truy cập tài khoản, lộ thông tin cá nhân hoặc mất tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ vì một thao tác nhấp vào đường link lạ.

Dưới đây là 5 dạng tin nhắn lừa đảo phổ biến nhất mà người dùng cần đặc biệt cảnh giác nếu không muốn mất tài khoản và mất tiền:

1. Tin nhắn kèm link khảo sát, nhận quà, nhận tài liệu miễn phí

Đây là dạng lừa đảo được ghi nhận xuất hiện thường xuyên. Tin nhắn thường mang nội dung mời gọi thực hiện khảo sát để nhận quà, tải tài liệu miễn phí hoặc xác minh thông tin để nhận thưởng. Khi truy cập, người dùng được chuyển đến một trang web giả mạo và bị yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Các thông tin này sau đó có thể bị khai thác cho mục đích xấu.

2. Tin nhắn yêu cầu đăng nhập Zalo hoặc nhập mã OTP

Kẻ gian tạo ra các trang đăng nhập giả có giao diện tương tự như Zalo, yêu cầu người dùng ấn vào link để nhập số điện thoại, mật khẩu và mã OTP. Khi người dùng điền thông tin, tài khoản Zalo lập tức bị chiếm quyền. Nhiều trường hợp, kẻ gian tiếp tục dùng chính tài khoản bị chiếm để nhắn tin lừa đảo người quen.

3. Tin nhắn giả mạo ngân hàng, yêu cầu cung cấp thông tin thẻ

Một số tin nhắn lừa đảo sẽ gửi kèm đường link với nội dung nâng hạn mức thẻ tín dụng, xác thực tài khoản để tránh bị khóa hoặc cập nhật bảo mật. Các đường link này yêu cầu người dùng nhập số tài khoản, mã otp, mật khẩu Internet Banking. Khi người dùng khai báo, toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng sẽ rơi vào tay đối tượng lừa đảo, dẫn tới nguy cơ mất tiền rất cao.

Ảnh minh hoạ: Internet

4. Tin nhắn kèm link dẫn tới trang web giống với các MXH, ứng dụng email, nhắn tin

Đối tượng lừa đảo xây dựng các trang web có giao diện giống Facebook, Gmail, TikTok hoặc một số ứng dụng nhắn tin phổ biến. Nội dung tin nhắn thường là yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu, hình ảnh, video hoặc “xác minh tài khoản”. Người dùng đăng nhập vào những trang này sẽ bị lấy cắp toàn bộ thông tin tài khoản.

5. Tin nhắn mời làm nhiệm vụ, cộng tác viên, “việc nhẹ lương cao”

Đây là chiêu thức lừa đảo đang phổ biến thời gian gần đây. Đường link được cung cấp sẽ dẫn người dùng đến một ứng dụng hoặc phòng chat bên thứ ba, nơi đối tượng đề nghị làm nhiệm vụ để nhận thưởng. Sau khi nhận được khoản tiền nhỏ ban đầu, nạn nhân thường bị yêu cầu nạp thêm tiền để tiếp tục “làm nhiệm vụ” và nhận thưởng cao hơn. Khi số tiền đủ lớn, đối tượng sẽ lập tức biến mất.

Cách xử lý để bảo vệ bản thân khỏi link lừa đảo

Trước tình trạng các chiêu thức lừa đảo xuất hiện ngày càng dày đặc, Zalo liên tục phát cảnh báo tới người dùng. Nền tảng này nhấn mạnh rằng bước đầu tiên và quan trọng nhất để người dùng tự bảo vệ mình là tuyệt đối không truy cập những đường link đáng ngờ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Một số đối tượng còn tìm cách dụ người dùng mở đường link ở bên ngoài Zalo nhằm tránh hệ thống cảnh báo. Lúc này, người dùng tuyệt đối không nên làm theo, trừ khi thực sự tin tưởng người gửi. Người dùng cũng cần nhớ rằng ngay cả tài khoản của người quen vẫn có thể bị chiếm đoạt và dùng để phát tán link độc hại.

Ảnh minh hoạ: Internet

Khi phát hiện nội dung khả nghi, người dùng nên báo xấu ngay bằng cách chọn mục “Xem thêm” ở góc trên bên phải rồi chọn “Báo xấu”. Zalo sẽ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý để ngăn chặn sự lan truyền của các đường link nguy hiểm.

Trong trường hợp đã lỡ truy cập hoặc nhập thông tin vào link lạ, người dùng cần xử lý ngay bằng cách dừng truy cập, đổi mật khẩu Zalo, ngân hàng và tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Đồng thời, người dùng hãy liên hệ ngân hàng để kiểm tra giao dịch và triển khai biện pháp bảo vệ cần thiết.

Mọi người cũng nên rà soát lại các thiết bị đăng nhập bất thường vào tài khoản Zalo, ngân hàng và các tài khoản mạng xã hội khác để kịp thời ngăn chặn rủi ro.