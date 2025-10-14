Nhận được 2 thông báo này, Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Theo báo cáo 'Vietnam Mobile App Popularity 2025' của Q&Me vào tháng 3/2025, Zalo giữ vững vị trí dẫn đầu các ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến tại Việt Nam với tỷ lệ sử dụng vượt trội. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là hàng loạt rủi ro bảo mật ngày càng tinh vi. Các chuyên gia cảnh báo: nếu người dùng nhận được hai loại thông báo dưới đây, đó có thể là dấu hiệu tài khoản Zalo đang bị theo dõi hoặc xâm nhập từ xa:

1. Tin nhắn thông báo “Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?”

Nếu bạn bất ngờ nhận được thông báo từ Zalo với nội dung “Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?”, rất có thể đang có người cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn từ một thiết bị lạ.

Đây là cơ chế cảnh báo bảo mật được Zalo tích hợp sẵn nhằm giúp người dùng phát hiện sớm các hành vi truy cập đáng ngờ.

Theo hướng dẫn từ Trung tâm hỗ trợ Zalo (help.zalo.me), thông báo này xuất hiện khi hệ thống ghi nhận yêu cầu gửi mã kích hoạt (OTP) đến số điện thoại liên kết với tài khoản. Trong trường hợp bạn không chủ động đăng nhập, điều đó cho thấy có người khác đang cố gắng truy cập vào tài khoản của bạn.

Do đó, khi nhận được cảnh báo “Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?”, người dùng cần xem đây là tín hiệu cảnh báo sớm, không nên chủ quan hoặc bỏ qua.

2. Tin nhắn thông báo “Có phải bạn vừa đăng nhập?"

Zalo hiện đã tích hợp sẵn cơ chế bảo mật nâng cao nhằm bảo vệ tài khoản người dùng trước nguy cơ bị truy cập trái phép. Hệ thống này sẽ tự động ngăn việc đăng nhập trên thiết bị mới nếu chưa được xác thực, đồng thời yêu cầu người dùng xác minh danh tính để đảm bảo quyền truy cập hợp lệ.

Khi có yêu cầu đăng nhập mới, ứng dụng Zalo sẽ hiển thị một danh sách gồm nhiều tên người dùng ngẫu nhiên. Để hoàn tất xác thực, người dùng cần chọn đúng hai người bạn có trong danh sách bạn bè của mình. Nếu lựa chọn chính xác, hệ thống sẽ cho phép đăng nhập. Cơ chế này giúp hạn chế nguy cơ kẻ gian chiếm đoạt tài khoản qua việc dò mật khẩu hoặc đánh cắp thông tin.

Zalo cũng lưu ý, một tài khoản chỉ được đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm. Do đó, nếu người dùng đăng nhập trên điện thoại hoặc máy tính khác, tài khoản trên thiết bị cũ sẽ bị tự động đăng xuất.

Các chuyên gia cho biết người dùng thường coi thông báo này là lỗi kỹ thuật hoặc ai đó nhầm tài khoản. Nhưng thực ra đây là dấu hiệu cho thấy mật khẩu đã bị rò rỉ. Nếu không thay đổi ngay, hacker có thể đọc tin nhắn, truy cập ảnh, danh bạ hoặc gửi tin nhắn lừa đảo dưới tên bạn. Điều đáng lo là, sau khi truy cập thành công, kẻ xấu có thể ẩn quyền thông báo, xóa lịch sử đăng nhập, khiến nạn nhân không hề hay biết mình đang bị theo dõi.

Cách hạn chế bị theo dõi Zalo và bảo mật cần biết

Nếu bạn phát hiện Zalo của mình đang bị theo dõi hoặc muốn bảo mật tài khoản an toàn hơn, có thể thực hiện một số bước bảo vệ tài khoản như sau:

1. Kích hoạt bảo mật 2 lớp

Đây là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ tài khoản Zalo khỏi nguy cơ bị truy cập trái phép. Khi bật tính năng này, mỗi lần đăng nhập từ thiết bị lạ, người dùng sẽ phải nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS để xác minh danh tính. Cơ chế này giúp ngăn chặn kẻ gian xâm nhập, ngay cả khi chúng có được mật khẩu của bạn, đảm bảo tài khoản luôn an toàn và chỉ chủ sở hữu mới có thể đăng nhập.

2. Không chia sẻ mật khẩu Zalo với người khác

Nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ tài khoản Zalo là giữ bí mật tuyệt đối mật khẩu, ngay cả với người thân hoặc bạn bè. Mật khẩu chính là “chìa khóa” truy cập tài khoản, vì vậy chỉ cần tiết lộ cho người khác, bạn có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm nhập hoặc mất quyền kiểm soát.

3. Đăng xuất các thiết bị từ xa

Trong trường hợp bạn nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy ngay lập tức đăng xuất các thiết bị không rõ nguồn gốc khỏi tài khoản Zalo của bạn. Điều này giúp bảo vệ tài khoản khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài.