Nhận đơn hàng bất thường, shipper báo công an bắt Cao Thanh Lam sinh năm 2004

Trang Anh |

Ngày 17/12/2025, Công an phường Giảng Võ nhận được trình báo của một shipper về việc có nhận được đơn hàng nghi liên quan đến chất cấm.

Công an TP Hà Nội tối 24/12 cho biết, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa đã giữ đối tượng Cao Thanh Lam (SN: 2004, trú tại: Tổ 51, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 17h45’ ngày 17/12/2025, Công an phường Giảng Võ nhận được trình báo của một shipper về việc có nhận được đơn hàng nghi liên quan đến chất cấm giao về khu vực phường Giảng Võ. Công an phường đã kiểm tra đơn hàng bên trong có 01 lọ nhựa đựng dung dịch màu trắng nghi vấn là ma túy tổng hợp.

Đối tượng Cao Thanh Lam - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Công an phường đã nhanh chóng xác định người gửi đơn hàng là Cao Thanh Lam (SN: 2004, trú tại: Tổ 51, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội). Đối tượng khai nhận lọ nhựa đựng dung dịch màu trắng bên trong túi hàng đưa cho shipper là ma túy tổng hợp để bán cho khách. Tang vật thu giữ là 03 lọ dung dịch chứa 13 ml ma tuý loại MDMB-INACA và MDMB-4en-PINACA.

Hiện Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

