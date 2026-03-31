Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Lầu Năm Góc ngày càng lo ngại về kho vũ khí tấn công của mình, trong bối cảnh chi tiêu cao cho các chiến dịch chống Iran, vốn dường như còn lâu mới đi đến hồi kết.

Các cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra trong Bộ Chiến tranh về cách duy trì khả năng chiến đấu trong điều kiện tiêu thụ tên lửa và đạn dược ở mức cao.

Theo tờ Washington Post, trong hơn 4 tuần xung đột với Iran, lực lượng Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk, trung bình khoảng 30 quả mỗi ngày.

Với tốc độ này, các quan chức Lầu Năm Góc đang đánh giá không chỉ tác động đến Chiến dịch Epic Rage, mà còn cả những hệ lụy đối với các hoạt động quân sự của Mỹ trong tương lai.

Các quan chức mô tả lượng dự trữ tên lửa hiện tại ở mức "thấp đáng báo động".

Tuy nhiên, hai yếu tố chính quyết định đánh giá tổng thể là: Tổng số tên lửa Tomahawk có sẵn trước khi xung đột xảy ra và năng lực sản xuất hiện tại.

Do số liệu chính thức về kho dự trữ không được công bố, nên các ước tính rất khác nhau.

Các đánh giá bi quan hơn cho rằng, có khoảng 3.000 đến 3.100 tên lửa, trong khi các ước tính lạc quan hơn đưa ra con số từ 4.000 đến 4.500.

Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, Hải quân Mỹ cũng đã sử dụng khoảng 1/5 tổng số kho dự trữ của mình trong chưa đầy 1 tháng.

Trước đó, Defense Express đã đánh giá thời gian kho dự trữ của Mỹ sẽ kéo dài bao lâu nếu duy trì tốc độ tấn công liên tục.

Đối với tên lửa Tomahawk, giả sử lượng dự trữ ban đầu là 4.000 quả, việc cạn kiệt có thể xảy ra sớm nhất vào giữa tháng 6/2026 nếu cường độ hoạt động tương tự.

Việc sử dụng tên lửa không được phân bổ đều theo thời gian. Mức chi tiêu cao nhất thường xảy ra trong giai đoạn đầu của một chiến dịch, sau đó tỷ lệ giảm dần. Trong điều kiện như vậy, kho dự trữ có thể kéo dài hơn.

Tuy nhiên, kết luận tổng quát vẫn là lực lượng Mỹ có thể giảm kho tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk xuống gần bằng không trong vòng 3 đến 4 tháng, hoặc nhiều nhất là trong vòng nửa năm.

Một yếu tố không chắc chắn lớn khác là năng lực sản xuất của Raytheon.

Trong những năm gần đây, việc mua sắm và sản lượng tương đối thấp, với 68 tên lửa được sản xuất vào năm 2023, 34 tên lửa vào năm 2024, và 22 vào năm 2025 và 57 tên lửa vào năm 2026.

Theo nhà phân tích Colby Badhwar, sản lượng có thể được mở rộng lên khoảng 600 tên lửa Tomahawk mỗi năm.

Tháng 2/2026, 1 thỏa thuận khung đã được ký kết với Raytheon để tăng sản lượng lên hơn 1.000 tên lửa mỗi năm vào năm 2033.

Tuy nhiên, Washington cho rằng, mốc thời gian và sản lượng này là chưa đủ. Thách thức chính vẫn là làm thế nào để nhanh chóng tăng quy mô sản xuất lên nhiều lần.

Ngay cả khi sản lượng tăng lên, xu hướng tiêu thụ hiện tại cho thấy, Hải quân Mỹ đang tiêu tốn lượng nhiên liệu tương đương với sản lượng cả năm chỉ trong hơn 1 tháng trong các chiến dịch chống lại Iran.