Nhận diện, phòng tránh 6 chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội

Theo số liệu của Bộ Công an, trong năm 2023 đã khởi tố 1.500 vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng, tổng số tiền người dân bị lừa đảo là 8.000 - 10.000 tỉ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Tuy nhiên, đây chỉ là con số dựa trên những sự việc người dân đến trình báo cơ quan công an, trên thực tế con số này có thể còn cao hơn vì nhiều người dân không đi trình báo. Cũng trong thời gian này, cổng cảnh báo an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã nhận được gần 17.400 phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến hướng đến người dùng internet Việt Nam. Trong đó, tổng số tiền người dân đã bị lừa đảo được ghi nhận hơn 300 tỉ đồng.

Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến được nhận định ngày càng tinh vi, khó nhận biết bởi các đối tượng tội phạm mạng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công, xâm nhập, lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đe dọa cuộc sống của người dân. Thống kê cho thấy, tỉ lệ người dùng nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo hiện chiếm đến 73%.