Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 30/9 tại thành phố Agra (Ấn Độ), nạn nhân là cô Malti Verma (58 tuổi), một giáo viên đang công tác tại một trường công lập địa phương.

Nhận cuộc gọi từ số lạ, người phụ nữ qua đời sau đó

Theo lời kể của anh Dipanshu, con trai cô Malti, mẹ anh đã nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là "cảnh sát" qua WhatsApp. Kẻ gian thông báo con gái cô Malti, hiện đang là sinh viên đại học, đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động mại dâm. Để đảm bảo con gái được thả về và không bị truy cứu trách nhiệm, chúng yêu cầu cô Malti chuyển ngay 100.000 Rupee (tương đương 38 triệu đồng) vào một tài khoản chỉ định.

Quá hoảng sợ và lo lắng cho con gái, cô Malti đã gọi điện cho người con trai là Dipanshu để cầu cứu. Nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ, anh Dipanshu đã hỏi mẹ về số điện thoại của "viên cảnh sát" và phát hiện ra cuộc gọi từ số lạ này có nhiều điểm rất bất thường.

Cuộc gọi từ số lạ được cho có mã vùng từ Pakistan chứ không phải từ Ấn Độ (Ảnh: OpIndia).

Qua tìm hiểu anh cho biết cuộc gọi đến có mã vùng quốc tế là "+92" - mã vùng của Pakistan, thay vì "+91" - mã vùng của Ấn Độ. Ngay lập tức, anh Dipanshu khẳng định với mẹ rằng đây là một trò lừa đảo và nhanh chóng liên lạc với em gái để xác nhận tình hình. Lúc này, con gái cô Malti vẫn an toàn tại trường đại học. Mặc dù được con trai trấn an và biết được sự thật, nhưng do trước đó đã nhận tin quá chấn động, cô Malti bắt đầu cảm thấy sức khỏe bản thân có dấu hiệu chuyển biến xấu.

Anh Dipanshu chia sẻ: "Mẹ tôi trở nên vô cùng lo lắng, thậm chí bà bắt đầu cảm thấy không khỏe. Sức khỏe của mẹ tôi ngày càng xấu đi, khi từ trường học trở về, bà nói rằng bà cảm thấy hơi đau. Chúng tôi đã cho bà uống một chút gì đó, nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, và rồi bà ấy ra đi."

Theo thông tin từ cảnh sát Mayank Tiwari, cô Malti đã qua đời vì một cơn đau tim sau khi nhận được cuộc gọi lừa đảo.

"Bà ấy đã rất lo lắng về điều đó và qua đời chỉ 15 phút sau khi về đến nhà", ông Mayank Tiwari cho biết. Gia đình nạn nhân đã tiến hành hỏa táng cho cô Malti vào ngày 01/10 và chính thức trình báo sự việc với cảnh sát vào ngày 03/10.

Camera ghi lại cảnh cô Malti lên cơn đau tim ngay trước cửa nhà và qua đời sau đó vài phút.

Cảnh sát vào cuộc điều tra

Phía cảnh sát đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân xấu số. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra số điện thoại của kẻ lừa đảo và sẽ có những biện pháp xử lý mạnh tay.

Vụ việc hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Ấn Độ. Nhiều người đã để lại lời chia buồn trước những mất mát của người thân nạn nhân.