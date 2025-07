Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh cán bộ công an gọi điện cho người dân để vu khống có liên quan đến các chuyên án hình sự, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân để “phục vụ điều tra”.

Ngày 14/7/2025, chị N.T.Đ, trú tại xóm Tân Hòa, xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng, nhận được cuộc gọi từ hai số điện thoại 024.7775.8450 và 024.7776.5423. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an phường Tân Giang, thông báo rằng chị Đ có liên quan đến một chuyên án mở tài khoản ngân hàng VietinBank để rửa tiền và yêu cầu chị đến trụ sở Công an phường làm việc, mang theo quần áo để phục vụ điều tra.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị Đ đã nhanh chóng trình báo sự việc với Công an xã Minh Khai. Qua xác minh, Công an xã Minh Khai xác định đây là chiêu trò lừa đảo giả danh lực lượng Công an. Các đối tượng đã lợi dụng thời điểm tổ chức lại bộ máy hành chính và chuyển đổi sang chính quyền hai cấp để đánh lừa người dân, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, bà N.T.C, trú tại xóm Phia Tráng, xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng, liên tục nhận được các cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, vu khống bà liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để "chứng minh vô tội". Đối tượng còn đe dọa và yêu cầu bà không tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.

Rất may, cháu nội bà C là em N.V.T đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cho Công an xã Nam Tuấn. Công an xã đã tuyên truyền, hướng dẫn gia đình nhận diện thủ đoạn lừa đảo, giúp bà C trấn tĩnh, từ bỏ ý định chuyển tiền.

Công an xã giúp bà C trấn tĩnh, từ bỏ ý định chuyển tiền

Qua các vu việc trên, Công an xã Minh Khai khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không tin tưởng, làm theo yêu cầu của các cuộc gọi, tin nhắn lạ tự xưng là cơ quan chức năng; không truy cập các đường link, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Người dân lưu ý, mọi thủ tục liên quan đến cập nhật thông tin cá nhân chỉ thực hiện trực tiếp tại trụ sở Công an xã. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với Công an xã để được hỗ trợ.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Cao Bằng