Nhân chứng vụ tai nạn ở Hà Nội: "Xe tóe lửa sau cú tông, người đi đường bị hất văng"

Camera ghi lại vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, Hà Nội tối 6/3. (Video: H.Q.)

Khoảng gần 19h ngày 6/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, Hà Nội). Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại hiện trường, có ít nhất 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng sau vụ va chạm.

Nhân chứng cho biết vào thời điểm trên, một ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.98, nhãn hiệu Toyota Yaris (chưa xác định người điều khiển) di chuyển trên phố Nguyễn Chánh theo hướng về phố Trần Duy Hưng.

Khi đến gần khu vực Mạc Thái Tông - Nguyễn Chánh, chiếc xe này bất ngờ đâm nhiều ô tô và xe máy đang đi cùng chiều.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo lời một nhân chứng, chiếc Toyota Yaris chạy rất nhanh trước khi xảy ra tai nạn. Sau cú va chạm ban đầu, xe này tiếp tục lao về phía trước và tông vào thêm một số xe khác, khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường.

Anh T.B.A. (người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc) cho biết, thời điểm đó anh đang đứng trước cửa nhà thì chứng kiến vụ tai nạn.

“Tôi thấy chiếc ô tô chạy nhanh trên phố rồi bất ngờ tông vào một số xe máy phía trước. Sau cú đâm đầu tiên, chiếc xe vẫn tiếp tục lao lên khiến nhiều phương tiện khác bị va chạm. Có xe máy bị kéo lê trên đường nên phát ra tia lửa” , anh A. kể.

Nhiều người bị thương sau vụ va chạm liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh tối 6/3.

Anh N.A - Một nhân chứng khác chia sẻ, anh đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng va chạm lớn ngoài đường nên chạy ra xem.

Theo anh N.A., tại hiện trường có nhiều người đi xe máy bị thương sau cú va chạm. “Khi tôi chạy ra thì thấy vài người nằm cạnh xe máy. Mọi người xung quanh lập tức hô hoán, hỗ trợ đưa những người bị thương ra khỏi khu vực và gọi lực lượng chức năng” , anh N.A. nói.

Trong lúc va chạm liên hoàn, người đi xe máy bị ô tô tông khiến cả người và xe bị hất văng khỏi vị trí ban đầu. Một số phương tiện sau cú tông trượt dài trên mặt đường, ma sát mạnh tạo ra tia lửa.

Cơ quan chức năng lấy lời khai, xác minh các phương tiện liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường sau vụ tai nạn, khu vực xảy ra va chạm được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Nhiều phương tiện nằm rải rác trên mặt đường.

Ở chiều đường Nguyễn Chánh hướng về đường Dương Đình Nghệ, có ba ô tô con dồn lại phía sau một xe tải dán logo của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh. Gần khu vực này còn có một ô tô mang biển kiểm soát 99A-453.32, nhãn hiệu Suzuki, cùng hai xe máy và một ô tô khác nằm trong khu vực va chạm.

Ở làn đường ngược lại, một xe máy mang biển kiểm soát 29B1-421.26 nằm đổ ra mặt đường sau khi va vào một ô tô đang đỗ bên lề.

Đáng chú ý, gần khu vực xảy ra tai nạn còn có nhiều ô tô dán nhãn hiệu của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh đang dừng đỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cùng Công an phường Yên Hoà đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.