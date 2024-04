Nhân chứng vụ 4 công nhân than ở Quảng Ninh tử vong: Dấu hiệu lạ trước vụ nổ

Dấu hiệu lạ trước vụ nổ lò

Khoảng 0h20, ngày 3/4, tại gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò 2 Công ty Than Thống Nhất - TKV (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh ) đã xảy ra một vụ nổ khí metan nghiêm trọng. Sau hơn 3 giờ đồng hồ nỗ lực cứu hộ, 4 công nhân tử vong đã được đưa ra khỏi hiện trường và 7 công nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nằm trên giường hồi sức, công nhân Đàm Văn Đội (SN 1993, quê Cao Bằng) cho biết mình là 1 trong số 7 người may mắn sống sót sau vụ nổ khí metan . Theo anh Đội, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang cùng nhóm công nhân vào làm ca 3 trong hầm lò.

Công nhân Đàm Văn Đội là 1 trong số 7 người may mắn sống sót sau vụ nổ khí metan.

Tại vị trí làm việc, anh Đội được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư. Đi được khoảng 200m thì nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay lập tức bị hất văng vào gầm băng truyền tải than và ngất đi.

Một lúc sau anh lờ mờ tỉnh dậy và nhận thấy mình còn sống nên đã cố sờ soạng trong hầm tối để tìm lối ra vì lúc này đường lò tối đen như mực, bụi đen che hết tầm nhìn, hơn nữa, anh Đội bị hất văng sau vụ nổ khiến mũ bảo hộ cùng đèn pin cũng rơi mất.

Đặc biệt, anh đội còn chia sẻ thêm về vụ nổ là chính anh đã phát hiện ra dấu hiệu lạ trước khi vụ nổ xảy ra. Thường ngày các công nhân vào lò làm việc nhiệt độ bên trong lò đều bình thường, không khí lưu thông bên trong lò cũng được đảm bảo để tăng hiệu suất công việc. Nhưng khi vào ca làm việc hôm nay anh thấy không khí bên trong lò lạnh hơn mức bình thường.

Anh Đội bị hất văng vào băng tải than khiến chấn thương phổi.

"Bình thường tôi vào làm việc thấy trong lò nóng, hôm nay vào thấy không khí bên trong lạnh, tôi còn tưởng mình bị sốt. Đến khi xảy ra sự việc mới biết lạnh là do khí metan", anh Đội kể lại.

Thoát chết trong gang tấc

Nằm cạnh giường anh Đội là công nhân Nguyễn Quốc Khánh (38 tuổi, quê Thái Nguyên, công nhân tổ sản xuất, Công ty than Thống Nhất – TKV) cũng bàng hoàng kể lại sự việc: Sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò, anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra ngoài. Khi được 100m thì tất cả nghe thấy tiếng nổ. Áp lực khí đã hất văng nhóm công nhân đi xa khoảng 30m trong hầm lò. Rất may nhóm của anh không ai bị thương nặng nhưng mũ, đèn pin và ủng bảo hộ đều bị thổi bay sau vụ nổ.

Các công nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

"Lúc đầu rất khó tìm đường ra vì trong hầm lò lúc đó bụi than đen kịt, tôi phải bò từ từ ra đến điểm an toàn mới dám đứng dậy để đi ra ngoài", công nhân Khánh cho biết.

Còn công nhân Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, quê Hải Dương, đơn vị vận tải Công ty than Thống Nhất - TKV) kể lại, lúc này đang cùng 6 công nhân khác đi xuống hầm lò để xúc than. Khi đi vào hầm lò được 140m thì tiếng nổ phát ra, gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã toàn bộ anh Thanh cùng những người khác. Gió mạnh kèm bụi than mù mịt khiến đồ bảo hộ, đèn văng tứ tung.

"Phải mất hơn 2 phút chúng tôi mới định hình được đâu là lối ra vì lúc này bụi nhèm mắt, nhận thấy đường ra, chúng tôi chỉ biết chạy thật nhanh", anh Thanh cho hay.

Anh Khánh cùng nhóm công nhân bị hất văng khoảng 30 mét trong hầm lò.

Sáng 3/4, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh cho biết, ngoài 4 công nhân tử vong thì có 7 công nhân khác bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí metan làm 4 công nhân tử vong. Các nạn nhân gồm: T.V.B (SN 1989, trú xã Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh), N.T.L (SN 1987, trú Đoan Hùng, Phú Thọ), T.V.N (SN 1990, trú Phổ Yên, Thái Nguyên) và L.V.H (SN 1991, trú Hòa An, Cao Bằng). Đến lúc 3h15 cùng ngày đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn, thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.