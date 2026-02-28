Nhận 17 tỷ đồng đền bù đất từ căn nhà thừa kế, con dâu bị bố chồng 80 tuổi kiện ra toà: Phán quyết cuối gây ngỡ ngàng

Cách đây nhiều năm, ông Trình (80 tuổi) đã làm thủ tục tặng cho con trai căn nhà cũ rộng khoảng 300m2 với điều kiện rõ ràng: con trai phải có trách nhiệm phụng dưỡng ông đến cuối đời. Đây là thỏa thuận khá phổ biến khi cha mẹ chuyển giao tài sản để đổi lấy sự chăm sóc khi về già.

Sau khi nhận nhà, vợ chồng người con trai đã bỏ thêm tiền xây dựng, mở rộng diện tích lên hơn 700m2. Tuy nhiên, năm 2020, con trai ông Trình đột ngột qua đời . Theo quy định thừa kế, phần tài sản này được chuyển sang người vợ họ Triệu.

Ảnh minh hoạ ﻿

Tháng 8/2021, căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng tại địa phương. Tổng số tiền đền bù lên tới 4,46 triệu NDT (gần 17 tỷ đồng) được chuyển vào tài khoản của bà Triệu. Cũng từ đây, mâu thuẫn phát sinh khi bà Triệu ngừng chi trả sinh hoạt phí và viện phí cho bố chồng, đồng thời từ chối tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chăm sóc như cam kết ban đầu.

Bị bỏ mặc, ông Trình quyết định khởi kiện con dâu, yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận tặng nhà và đòi lại phần tiền đền bù tương ứng.

Vụ việc lần lượt được xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, đều tuyên theo hướng có lợi cho ông Trình. Không đồng ý, bà Triệu tiếp tục khiếu nại. Phán quyết cuối cùng nêu rõ thỏa thuận tặng nhà ban đầu có kèm điều kiện phụng dưỡng là hợp pháp và có hiệu lực ràng buộc.

Người thừa kế tài sản, khi chấp nhận hưởng quyền lợi từ tài sản đó, đồng thời phải kế thừa nghĩa vụ đi kèm. Việc bà Triệu nhận tiền đền bù nhưng từ chối chăm sóc bố chồng là hành vi vi phạm thỏa thuận.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét yếu tố thực tế phần giá trị tăng thêm do vợ chồng bà Triệu bỏ tiền xây dựng mở rộng được xác định khoảng 3,79 triệu NDT (hơn 14 tỷ đồng), thuộc công sức và tài sản của hai vợ chồng nên vẫn thuộc quyền sở hữu của bà Triệu.

Trong khi đó, phần giá trị tương ứng với căn nhà gốc khoảng 670.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng) phải hoàn trả lại cho ông Trình.

Phán quyết được đưa ra để bảo vệ quyền lợi người cao tuổi và công nhận đóng góp thực tế của người con dâu.

Trong vụ việc này, mấu chốt nằm ở chỗ tài sản được chuyển giao kèm điều kiện cụ thể về nghĩa vụ chăm sóc. Khi người thừa kế lựa chọn nhận tài sản, họ không thể chỉ hưởng quyền lợi mà phủ nhận trách nhiệm đi kèm. Việc chỉ nhận lợi ích mà từ bỏ cam kết là hành vi không được pháp luật bảo vệ.

Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị khi tặng cho tài sản kèm điều kiện phụng dưỡng, nên lập văn bản rõ ràng, chi tiết và có công chứng. Người cao tuổi nên cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn bị thủ tục pháp lý đầy đủ trước khi chính thức chuyển giao toàn bộ tài sản.

Theo Toutiao﻿